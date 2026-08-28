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Главная / Политика /

Ушаков допустил обсуждение «Силы Сибири-2» с Китаем в Бишкеке и Владивостоке

Илья Лакстыгал
Татьяна Мозолевская

На встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном 2 августа может обсуждаться и вопрос газопровода «Сила Сибири-2». Об этом 28 августа заявил журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».

«В двустороннем плане, наверное, эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться, наверное, не только в рамках Восточного экономического форума, с вице-премьером [Госсовета КНР], но и на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 августа», – сказал Ушаков.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.

19 августа зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что рано или поздно Россия и Китай найдут взаимовыгодное решение по строительству газопровода «Сила Сибири – 2».

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