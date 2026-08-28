Ушаков допустил обсуждение «Силы Сибири-2» с Китаем в Бишкеке и Владивостоке

«В двустороннем плане, наверное, эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться, наверное, не только в рамках Восточного экономического форума, с вице-премьером [Госсовета КНР], но и на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 августа», – сказал Ушаков.