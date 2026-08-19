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В Совфеде спрогнозировали достижение договоренностей с КНР по «Силе Сибири – 2»

Наталья Захарова

Рано или поздно Россия и Китай найдут взаимовыгодное решение по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Видите ли, те вопросы, которые остались, имеют чисто коммерческий характер. Здесь нет ничего удивительного или непредсказуемого. Понимаете, одни хотят купить дешевле, другие хотят продать дороже», – объяснил он.

Решение, по словам Денисова, зависит не столько от бухгалтерских калькуляций, сколько от ситуации в мире. Предсказать, когда проект будет реализован, трудно, добавил сенатор.

Что даст России строительство «Силы Сибири – 2»

Бизнес / ТЭК

В сентябре 2025 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Проект предполагает поставку 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 из которых пройдут по территории России.

20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта – маршруту и организации строительства.

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