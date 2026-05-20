Песков: основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть

2 сентября 2025 г. «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с китайской CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.