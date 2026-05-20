Песков: основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть
Россия и Китай достигли договоренностей по основным параметрам проекта «Сила Сибири – 2», основные понимания уже есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется», – отметил представитель Кремля.
Четких сроков реализации проекта представитель Кремля не назвал, уточнив, что это коммерческая информация.
18 мая помощник президента Юрий Ушаков анонсировал, что во время визита президента России Владимира Путина в Китай будет подробно обсуждаться проект «Сила Сибири – 2».
2 сентября 2025 г. «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с китайской CNPC. Предполагается, что длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.