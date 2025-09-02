Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Что известно о договоренностях РФ и КНР по «Силе Сибири – 2»

Поставки рассчитаны на 30 лет, а стоимость будет ниже, чем для европейцев
Максим Цуланов
Владимир Кулагин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Строительство газопровода было анонсировано в сентябре 2020 г., в декабре 2023 г. страны окончательно согласовали условия создания магистрали.

Детали соглашения

Длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно

Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.

Что говорят эксперты

Россия себе в ущерб торговать не будет, но цена явно не будет на уровне европейского направления, сказал «Ведомостям» заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Также важен вопрос о том, кто будет финансировать строительство. Эксперт допускает, что строить «Силу Сибири – 2» будет российско-китайский консорциум. Строительство нового газопровода по территории России будет идти за счет российских денег без привлечения кредитов, а Китай будет финансировать свою часть ветки, ожидает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

«Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 100 млрд кубометров газа

Бизнес / ТЭК

Свою роль в том, что решение было найдено именно сейчас, сыграла политика США и ЕС, полагает Луконин, так как очевидно, что торговые войны будут продолжаться и дальше. В таких условиях поставки энергоносителей – очень важный фактор конкурентоспособности экономики, считает эксперт.

Вопрос цены поставок газа при обсуждении строительства «Силы Сибири – 2» был самым главным, но ключевым фактором сейчас стало изменение общей политической ситуации, отмечает Маслов. На прошедшем саммите ШОС Китай занял позицию лидера Глобального Юга, и он делает все больше шагов, ведущих к разрыву со старой политикой зависимости от США.

Вместе с тем проект строительства через Монголию, скорее всего, отменяет планы газопровода через Казахстан, обратил внимание Луконин. В апреле посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин считает экономически нецелесообразным маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана. Он говорил, что более перспективным направлением является строящийся газопровод «Сила Сибири – 2», который пройдет через Западную и Восточную Сибирь и Монголию. Долгое время по вопросу «Силы Сибири – 2» Монголия занимала неконструктивную позицию, но сейчас улажен и этот момент, отмечает Маслов.

Как шли переговоры о проекте

О начале проектирования «Силы Сибири – 2» объявили в сентябре 2020 г. – через шесть лет после подписания 30-летнего договора на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. При этом анонсировали новую «Силу Сибири» еще в 2015 г. Россия в 2020 г. также подписала меморандум с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. 

История российских газопроводов: цена, мощность и текущее состояние

Бизнес / ТЭК

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 г. сообщил, что все стороны согласны с проектом газопровода из России через Монголию в Китай, но о подписании соглашения тогда объявлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил осенью 2024 г., что переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» являются коммерческими и не привязаны к какой-то дате.

В июне этого года вице-премьер РФ Александр Новак сказал «Ведомостям», что проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность. Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, КНР продолжает наращивать потребление природного газа. В частности, в 2024 г. потребление газа в Китае достигло 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021-м, говорил вице-премьер.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных