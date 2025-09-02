Что известно о договоренностях РФ и КНР по «Силе Сибири – 2»Поставки рассчитаны на 30 лет, а стоимость будет ниже, чем для европейцев
2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Строительство газопровода было анонсировано в сентябре 2020 г., в декабре 2023 г. страны окончательно согласовали условия создания магистрали.
Детали соглашения
Длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.
Цена поставок по «Силе Сибири – 2» будет ниже, чем для стран Евросоюза, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, не раскрыв стоимость. «Газпром» и CNPC также договорились об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.
Что говорят эксперты
Россия себе в ущерб торговать не будет, но цена явно не будет на уровне европейского направления, сказал «Ведомостям» заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Также важен вопрос о том, кто будет финансировать строительство. Эксперт допускает, что строить «Силу Сибири – 2» будет российско-китайский консорциум. Строительство нового газопровода по территории России будет идти за счет российских денег без привлечения кредитов, а Китай будет финансировать свою часть ветки, ожидает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.
Свою роль в том, что решение было найдено именно сейчас, сыграла политика США и ЕС, полагает Луконин, так как очевидно, что торговые войны будут продолжаться и дальше. В таких условиях поставки энергоносителей – очень важный фактор конкурентоспособности экономики, считает эксперт.
Вопрос цены поставок газа при обсуждении строительства «Силы Сибири – 2» был самым главным, но ключевым фактором сейчас стало изменение общей политической ситуации, отмечает Маслов. На прошедшем саммите ШОС Китай занял позицию лидера Глобального Юга, и он делает все больше шагов, ведущих к разрыву со старой политикой зависимости от США.
Вместе с тем проект строительства через Монголию, скорее всего, отменяет планы газопровода через Казахстан, обратил внимание Луконин. В апреле посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин считает экономически нецелесообразным маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана. Он говорил, что более перспективным направлением является строящийся газопровод «Сила Сибири – 2», который пройдет через Западную и Восточную Сибирь и Монголию. Долгое время по вопросу «Силы Сибири – 2» Монголия занимала неконструктивную позицию, но сейчас улажен и этот момент, отмечает Маслов.
Как шли переговоры о проекте
О начале проектирования «Силы Сибири – 2» объявили в сентябре 2020 г. – через шесть лет после подписания 30-летнего договора на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. При этом анонсировали новую «Силу Сибири» еще в 2015 г. Россия в 2020 г. также подписала меморандум с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 г. сообщил, что все стороны согласны с проектом газопровода из России через Монголию в Китай, но о подписании соглашения тогда объявлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил осенью 2024 г., что переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» являются коммерческими и не привязаны к какой-то дате.
В июне этого года вице-премьер РФ Александр Новак сказал «Ведомостям», что проект «Сила Сибири – 2» сохраняет свою актуальность. Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, КНР продолжает наращивать потребление природного газа. В частности, в 2024 г. потребление газа в Китае достигло 430 млрд куб. м, что на 15% больше, чем в 2021-м, говорил вице-премьер.