Что известно о договоренностях РФ и КНР по «Силе Сибири – 2»

О начале проектирования «Силы Сибири – 2» объявили в сентябре 2020 г. – через шесть лет после подписания 30-летнего договора на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. При этом анонсировали новую «Силу Сибири» еще в 2015 г. Россия в 2020 г. также подписала меморандум с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику.