Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан

По его мнению, более перспективным направлением является строящийся газопровод «Сила Сибири – 2», который пройдет через Западную и Восточную Сибирь и Монголию. Ханьхуэй считает, что поставка газа из России через Казахстан осложняется тем, что существующий газопровод уже перегружен.