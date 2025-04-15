Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан
Китай считает экономически нецелесообразным маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
По его мнению, более перспективным направлением является строящийся газопровод «Сила Сибири – 2», который пройдет через Западную и Восточную Сибирь и Монголию. Ханьхуэй считает, что поставка газа из России через Казахстан осложняется тем, что существующий газопровод уже перегружен.
«Если мы решим транспортировать российский газ этим маршрутом, придется строить новый газопровод. Это дороговато», – отметил посол в интервью «Интерфаксу».
Поэтому, по его мнению, более реальные альтернативы – маршрут через Монголию или поставки сжиженного природного газа.
В настоящее время ключевым каналом экспорта российского газа в Китай является трубопровод «Сила Сибири». Он был запущен в 2019 г. и стал основой энергетического сотрудничества между странами.
Проектирование «Силы Сибири – 2» началось в 2020 г. 21 марта текущего года проект обсудили на встрече министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. На данный момент завершены необходимые инженерные изыскания, но оценка воздействия проекта на окружающую среду все еще находится в процессе.