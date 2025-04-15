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Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан

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Китай считает экономически нецелесообразным маршрут поставок российского газа через территорию Казахстана. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его мнению, более перспективным направлением является строящийся газопровод «Сила Сибири – 2», который пройдет через Западную и Восточную Сибирь и Монголию. Ханьхуэй считает, что поставка газа из России через Казахстан осложняется тем, что существующий газопровод уже перегружен.

«Если мы решим транспортировать российский газ этим маршрутом, придется строить новый газопровод. Это дороговато», – отметил посол в интервью «Интерфаксу».

Поэтому, по его мнению, более реальные альтернативы – маршрут через Монголию или поставки сжиженного природного газа.

В настоящее время ключевым каналом экспорта российского газа в Китай является трубопровод «Сила Сибири». Он был запущен в 2019 г. и стал основой энергетического сотрудничества между странами.

Проектирование «Силы Сибири – 2» началось в 2020 г. 21 марта текущего года проект обсудили на встрече министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. На данный момент завершены необходимые инженерные изыскания, но оценка воздействия проекта на окружающую среду все еще находится в процессе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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