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Глава Минэнерго обсудил с послом Монголии проект газопровода из России в Китай

Ведомости

Проект строительства газопровода из России в Китай обсудили в ходе встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

«Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», – пояснил Цивилев.

Известно, что сейчас уже выполнены нужные инженерные изыскания, но еще ожидается завершение работ по оценке воздействия проекта на окружающую среду.

В сентябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин посетил Монголию. В ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом обсуждались вопросы социально-политической обстановки и торгово-экономического сотрудничества.

По итогам переговоров с монгольской стороной Путин сообщал о завершении разработки проектной документации для строительства газопровода «Союз Восток». На тот момент проект проходил государственную экспертизу.

Газопровод будет проложен из России в Китай через территорию Монголии. Пояснялось, что рассматривается возможность не только транзита российского газа через Монголию, но и поставок топлива для монгольских потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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