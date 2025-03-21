Глава Минэнерго обсудил с послом Монголии проект газопровода из России в Китай
Проект строительства газопровода из России в Китай обсудили в ходе встречи министра энергетики РФ Сергея Цивилева с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
«Строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству», – пояснил Цивилев.
Известно, что сейчас уже выполнены нужные инженерные изыскания, но еще ожидается завершение работ по оценке воздействия проекта на окружающую среду.
В сентябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин посетил Монголию. В ходе встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом обсуждались вопросы социально-политической обстановки и торгово-экономического сотрудничества.
По итогам переговоров с монгольской стороной Путин сообщал о завершении разработки проектной документации для строительства газопровода «Союз Восток». На тот момент проект проходил государственную экспертизу.
Газопровод будет проложен из России в Китай через территорию Монголии. Пояснялось, что рассматривается возможность не только транзита российского газа через Монголию, но и поставок топлива для монгольских потребителей.