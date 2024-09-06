История российских газопроводов: цена, мощность и текущее состояние

Сейчас «Турецкий поток» – один из двух сохранившихся маршрутов поставок российского газа в Европу (второй – транзит через газотранспортную систему Украины). В 2023 г. экспорт газа из России в ЕС по газопроводу составил 13,6 млрд куб. м. В этом году он почти ежедневно превышает проектный уровень. В январе – июле 2024 г. поставки выросли на 40,5% до 9,26 млрд куб. м (43,5 млрд куб. в сутки).