История российских газопроводов: цена, мощность и текущее состояние

История российских газопроводов: цена, мощность и текущее состояниеКак строились и что стало с экспортными магистралями
10 лет назад «Газпром» приступил к строительству первого участка «Силы Сибири» – самого дорогого экспортного газопровода России, который способен поставлять в Китай до 38 млрд куб. м голубого топлива ежегодно. «Ведомости» изучили, какими еще путями РФ поставляет газ за рубеж.
«Ямал–Европа»
Создан для диверсификации маршрутов поставок газа с месторождений Западной Сибири в страны Евросоюза. Проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция «Мальнов» в районе Франкфурта-на-Одере (земля Бранденбург, Германия). Общая протяженность газопровода – более 2000 км, протяженность российского участка – 402 км. Проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Строительство газопровода началось в 1994 г. и полностью завершилось в 1999 г. В 1999 г. «Газпром» начал поставки газа по этому маршруту. В 2006 г. газопровод вышел на проектную мощность.
Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по газопроводу Ямал – Европа истек в 2020 г., в 2020-2021 компания бронировала мощности трубопровода на аукционах. В конце 2021 г. поставки газа по газопроводу прекратились, их возобновление сейчас невозможно из-за антироссийских санкций и контрсанкций России.
«Голубой поток»
Предназначен для поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Протяженность морской части газопровода – 396 км. Трубопровод проходит от компрессорной станции «Береговая» у села Архипо-Осиповка (Краснодарский край) до приемного терминала в район Самсуна (Турция). Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта – $3,2 млрд.
Проект был реализован в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией, подписанного в декабря1997 г. Для поставок газа по трубопроводу «Газпром» заключил коммерческий контракт с турецкой компаний Botas на поставку 365 млрд куб. м газа в Турцию в течение 25 лет. Для реализации проекта в 1999 г. была создана компания-оператор Blue Stream Pipeline Company. Паритетным партнером «Газпрома» в проекте стала итальянская Eni.
Строительство морского участка «Голубого потока» началось в сентябре 2001 г. и завершилось в мае 2002 г. Коммерческие поставки газа по трубопроводу начались в феврале 2003 г.
В 2021 г. экспорт газа по газопроводу составил 15,98 млрд куб. м. В настоящее время поставки продолжаются, но их объемы «Газпром» не раскрывает.
«Северный поток»
Создан для прямых поставок российского газа в Германию и другие страны Евросоюза по дну Балтийского моря. Протяженность трубопровода – 1224 км. Проходит от компрессорной станции «Портовая» близ Выборга, (Ленинградская область) до приемной станции в районе Грайфсвальда (земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия). Газопровод состоит из двух ниток суммарной проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общие инвестиции в проект составили 7,4 млрд евро.
Проект начал обсуждаться в конце 1990-х гг. В 2000 г. Еврокомиссия присвоила ему статус TEN (Трансъевропейские сети), который получают проекты, имеющие ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности Европы.
В 2005 г. консорциумом в составе E.ON (ныне – Uniper), BASF/Wintershall (ныне – Wintershall Dea), Gasunie и GDF Suez (ныне – Engie) был создан оператор проекта – компания Nord Stream AG. В 2005 г. в Вологодской области началось строительство газопровода «Грязовец – Выборг», необходимого для транспортировки газа из ресурсов «Газпрома» в Западной Сибири до «Северного потока». Строительство газопровода началось в апреле 2010 г. Уже в ноябре 2011 г. состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 г. – второй нитки.
С 2018 г. поставки газа по трубопроводу превышали проектный уровень В 2020 и 2021 гг. по газопроводу был поставлен рекордный объем газа – 59,2 млрд куб. м.
Летом 2022 г. поставки по «Северному потоку» резко снизились из-за проблем с обслуживанием газоперекачивающих агрегатов на фоне антироссийских санкций. В конце августа по этой же причине экспорт был приостановлен.
В сентябре 2022 г. в результате диверсии были повреждены обе ветки газопровода. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Сроки и стоимость восстановления газопровода на данный момент неизвестны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ремонт газопровода будет иметь смысл только в случае дальнейшей экономической обоснованной его эксплуатации и обеспечении безопасности маршрута.
«Сила Сибири»
Создан для поставок газа в Китай с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского месторождения в Якутии. Протяженность трубопровода составляет более 3000 км. Газопровод проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области до границы с Китаем. Проектная экспортная мощность – 38 млрд куб. м в год. Инвестиции в проект превысили 1,1 трлн руб.
Обсуждение проекта началось еще в 1990-е гг. В июне 2014 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный контракт на поставку российского газа в КНР в объеме до 38 млрд куб. м в год. Уже в сентябре началось строительство газопровода. Поставки газа по трубопроводу начались в декабре 2019 г. В декабре 2022 г. «Газпром» начал поставки также со второго месторождения проекта – Ковыктинского.
В 2020 г. поставки по газопроводу в Китай составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 г. – 10,4 млрд куб. м, в 2022 г. – 15,4 млрд куб. м, в 2023 г. они достигли 22,7 млрд куб. м. По итогам 2024 г. ожидается увеличение поставок до 30 млрд куб. м. В 2025 г. газопровод должен выйти на проектную мощность.
«Турецкий поток»
Создан для увеличения объема поставок российского газа в Турцию и для экспорта газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы через акваторию Черного моря.
Трубопровод проходит от компрессорной станция «Русская» в районе Анапы (Краснодарский край) до побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал Кыйыкёй. Протяженность морского участка газопровода – более 930 км, сухопутного на территории Турции – 180 км.
Проектная мощность газопровода – 31,5 млрд куб. м (две нитки 15,75 млрд куб. м каждая). Одна нитка предназначена для поставок на турецкий рынок, вторая – для экспорта в Европу. Стоимость проекта – 7 млрд евро.
Решение о создании проекта была принято после блокировки Евросоюзом проекта экспортного газопровода «Южный поток», который должен был пройти через Черное море в Болгарию. В декабре 2014 г. «Газпром» и Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода, в октябре 2016 г. было подписано межправительственное соглашение между Россией и Турцией.
Строительство газопровода началось в мае 2017 г., в ноябре 2018 г. укладка газопровода в Черном море была завершена. Поставки газа по «Турецкому потоку» начали в январе 2020 г.
Сейчас «Турецкий поток» – один из двух сохранившихся маршрутов поставок российского газа в Европу (второй – транзит через газотранспортную систему Украины). В 2023 г. экспорт газа из России в ЕС по газопроводу составил 13,6 млрд куб. м. В этом году он почти ежедневно превышает проектный уровень. В январе – июле 2024 г. поставки выросли на 40,5% до 9,26 млрд куб. м (43,5 млрд куб. в сутки).
«Северный поток – 2»
«Северный поток – 2» – второй экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Протяженность газопровода – более 1200 км. Он проходит от компрессорной станции «Славянская» в районе Усть-Луги (Ленинградская область), до приемной станции в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Как и «Северный поток», газопровод состоит из двух ниток суммарной проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общие инвестиции в проект – 9,5 млрд евро.
Решение о создании газопровода «Северный поток – 2» основывалось на успешном опыте работы газопровода «Северный поток». Партнерами «Газпрома» по проекту стали немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Для реализации проекта была создана компания Nord Stream AG.
Строительство газопровода началось сентябре 2018 г. и завершилось в сентябре 2021 г. При строительстве использовались технологии, отработанные при строительстве «Северного потока».
Несмотря на участие в проекте европейского бизнес, он встретил активное сопротивление со стороны регулирующих органов стран ЕС и отдельных государств сообщества. Разрешение на начало эксплуатации трубопровода до сих пор так и не было выдано и поставки по нему не начались.
В сентябре 2022 г. в результате диверсии были повреждена одна из двух веток газопровода.
«Сила Сибири – 2»
Планируемый газопровод для поставок газа в Китай по «западному маршруту» – от месторождений Западной Сибири на запад Китая транзитом через территорию Монголии. Планируемая протяженность – порядка 3000 км. Проектная мощность поставок – 50 млрд куб. м в год. Стоимость проекта не известна, предположительная стоимость – 1,1-1,5 трлн руб. (оценки экспертов).
Обсуждения вопроса поставок российского газа в Китай по западному маршруту (газопровод «Алтай») начались еще в 2000-е гг. В 2014 г. «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение о поставках газа по «западному маршруту».
В сентябре 2020 г. «Газпром» сообщил о начале проектирования газопровода «Сила Сибири – 2». Он должен объединить газотранспортные системы востока и запада России, что создаст дополнительные условия для газификации регионов Восточной Сибири. Коммерческий контракт по газопроводу пока не подписан, сроки начала поставки неизвестны.
«Дальневосточный маршрут»
Планируемый газопровод для поставок российского газа в Китай по «дальневосточному маршруту» до границы в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (Китай). Проектная мощность газопровода – 10 млрд куб. в год.
В феврале 2022 г. «Газпром» и CNPC подписали долгосрочный договор на поставки газа по «дальневосточному маршруту». В августе того же года «Газпром» сообщил о начале проектирования трассы газопровода. Протяженность газопровода и его предполагаемая стоимость пока неизвестны.
Ресурсную базу для поставок по «дальневосточному маршруту» «Газпром» не раскрывал. Компания планирует соединить газопровод с трубопроводами «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», поэтому ресурсной базой могут быть как месторождения Сибири, так и шельфа Сахалина.
Поставки газа по трубопроводу должны начаться в январе 2027 г.