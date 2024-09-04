Кремль: контракты по «Силе Сибири – 2» не пытаются привязать к какой-то дате
Переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» (должен пройти в Китай через Монголию) являются коммерческими и не привязаны к какой-то дате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это коммерческие переговоры. Их никто не пытается привязать к какой-то дате, к какому-то визиту. Там всегда есть свои нюансы, они проговариваются сторонами. Как только переговоры будут завершены, будет достигнут результат», – сказал он.
Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.
По итогам 2023 г. экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в 1,5 больше, чем в 2022 г. (15,4 млрд куб. м).