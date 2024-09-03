Россия начинает инвестировать в энергетику Монголии

Россия начинает инвестировать в энергетику МонголииРФПИ и «Интер РАО» будут участвовать в проектах по строительству угольных ТЭС
В рамках визита в Монголию президента России Владимира Путина страны заключили два соглашения о модернизации и строительстве тепловой генерации.
Первый проект – разработка проекта реконструкции и расширения второй по мощности в стране угольной ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, сообщили в Кремле. В этом проекте, а также в совместных с крупнейшим угольным оператором страны «Хотгор Шанага» инвестициях в строительство ТЭЦ в аймаке Увс (северо-запад Монголии, граничит с российской Тувой) примет участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Почти 90% электрогенерации в Монголии – угольная.
Межправительственное соглашение о модернизации и расширении столичной ТЭЦ-3 подписано по итогам переговоров Путина и президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. В опубликованном днем ранее распоряжении российского правительства уточняется, что реконструкция станции будет заключаться в расширении ТЭЦ-3 блоком мощностью 50 МВт и строительстве двух блоков общей мощностью 250 МВт на месте очереди среднего давления мощностью 48 МВт. Проектом займется российское «Интер РАО».
После подписания межправсоглашения в течение нескольких месяцев будет заключен контракт на проектирование по Улан-Баторской ТЭЦ-3, пояснил «Ведомостям» представитель «Интер РАО». Собеседник добавил, что средства на эти работы выделит монгольская сторона, но стоимость контракта не сообщил. По его словам, проектирование должно завершиться к концу 2025 г., после чего будет решаться вопрос о контрактации на модернизацию и строительство энергоблоков.
Источник «Ведомостей», знакомый с деталями договоренностей по Улан-Баторской ТЭЦ-3, говорит, что параметры госкредита России на этот проект в подписанном 3 сентября межправсоглашении не определены. Они будут разработаны по результатам проектирования, уточнил собеседник.
«Ведомости» также направили запрос в Минфин России о параметрах проекта.
Кроме «Интер РАО» в проекте модернизации и расширения Улан-Баторской ТЭЦ-3 примет участие и РФПИ, заявил 3 сентября журналистам в ходе визита российского президента в Монголию гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. «[РФПИ] с партнерами примут участие в реализации проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, на которую приходится более трети генерирующих мощностей всей страны. Проект <...> позволит повысить надежность снабжения жителей столицы Монголии тепловой и электрической энергией и сократить энергетический дефицит», – сказал Дмитриев, не уточнив параметров участия фонда.
У проекта модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3- многолетняя история из-за долгих попыток договориться о цене. В 2018 г. Монголия запросила у России льготный кредит на 100 млрд руб. для модернизации и ТЭЦ-3, и другой электростанции в Улан-Баторе – ТЭЦ-4. В сентябре 2019 г. Москва предложила этот кредит. В 2021 г. «Интер РАО» представила схему для ТЭЦ-3: вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и поэтапный ввод 350 МВт новых мощностей (первый этап – 2х50 МВт, второй этап – 2х125 МВт) за счет средств российского государственного экспортного кредита.
Кроме того, РФПИ, как следует из распространенного 3 сентября сообщения его пресс-службы, также договорился с «Хотгор Шанага» о совместных инвестициях в проект строительства первой угольной ТЭС в аймаке Увс мощностью 120 МВт и ориентировочной стоимостью 20 млрд руб.
«Ведомости» направили запрос с РФПИ о деталях участия в проектах модернизации Улан-Баторской ТЭЦ-3 и строительства ТЭЦ в аймаке Увс, в частности, о размерах инвестиций фонда в эти проекты.
Российские специалисты уже принимали участие в модернизации крупнейшей в Монголии Улан-Баторской ТЭЦ-4. Проектом занималась российская «Ротек» (структура «Реновы» Виктора Вексельберга) и входящий в нее Уральский турбинный завод. В 2015 г. там был запущен новый энергоблок мощностью 123 МВт, благодаря чему мощность станции увеличилась с 570 до 693 МВт.
Как устроена энергетика Монголии
По подсчетам российского ЦДУ ТЭК, на 2022 г. установленные мощности электростанций Монголии составляли 1,18 ГВт (для сравнения: только в Иркутской области – более 13 ГВт ГЭС и ТЭС). В структуре монгольской генерации преобладают угольные ТЭС (89%), построенные при технической поддержке СССР в 1960-1980-е гг. Крупнейшие электростанции страны – Улан-Баторские ТЭЦ-4, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Дарханская ТЭЦ, Эрдэнэтская ТЭЦ. На ВИЭ приходится 5% генерации, на дизельные ТЭС – 4%, на малые ГЭС – 2%. Ведется проработка плана по строительству ГРЭС Таван-Толгой мощностью 400 МВт.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), угольная элекрогенерация в Монголии составляет 84%. При этом на уголь, по оценке МЭА, в общем потреблении энергоресурсов приходится 71%, на нефть – 26%, остальное – на биотопливо и ВИЭ. По данным Монгольской угольной ассоциации, страна располагает примерно 34,6 млрд т доказанных запасов угля (оценка ЦДУ ТЭК – 27 млрд т).
Монголия – энергодефицитная страна, подтвердил и гендиректор РФПИ Дмитриев. Она закупает электроэнергию за рубежом, главным образом в России и Китае, и объемы закупок последовательно растут. В 2021 г. российская «Интер РАО» нарастила поставки в Монголию на 55,9% до 490 млн кВтч. В 2022 г. компания достигла показателя в 660 млн кВтч, в 2023 г. – 900 млн кВтч В январе – июне 2024 г. поставки достигли практически значений всего 2022 г. – 600 млн кВтч.
Как спасти Байкал от новых ГЭС
Монгольский энергодефицит несколько лет назад стал причиной обострения отношений между Москвой и Улан-Батором. Монголия рассматривала возможность перекрытия Селенги и строительства крупной ГЭС, что создавало риск снижения притока воды в Байкал. Россия этот проект не поддержала.
В 2016 г. Китай, в том числе и под давлением России, остановил финансирование проекта строительства каскада ГЭС в Монголии на реках Эгийн-гол, Шурэн и Селенга. Обоснованием стали возможное обмеление озера Байкал и критические экологические изменения в регионе.
Как пояснил «Ведомостям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, «первый раунд» российско-монгольского энергетического сотрудничества действительно можно условно озаглавить как проект «спасти Байкал» – убедить Улан-Батор не реализовывать проекты ГЭС на Селенге и предложить что-то взамен. «И здесь нельзя придумать ничего лучше реконструкции старых советских угольных ТЭЦ при более чем достаточных запасах топлива в стране. Это единственный вариант, особенно на фоне того, что “очереди” на модернизацию угольной генерации в мире нет. А Монголии как раз нужна надежная генерация энергии и тепла, учитывая климат», – отмечает Пикин. Он добавил, что ВИЭ обогрев не обеспечат и занимаются подобными проектами в основном китайцы.
При этом, продолжает он, стоит помнить, что в Монголии существует ситуация жестких бюджетных ограничений, а энерготарифы невысоки. «Поэтому частные инвестиции – достаточно редкая история, и тут можно только говорить про государственные инвестиции, а они должны сопровождаться государственным экономическим эффектом, коль скоро цель также была государственной – уберечь Байкал. И здесь как раз включается политика», – отмечает Пикин. Теперь начинается второй этап – собственно расширение и реконструкция угольной генерации, который накладывается на переговоры по мини-АЭС и газопроводу «Сила Сибири – 2» (должен пройти в Китай через Монголию), добавляет эксперт.
Пикин также напоминает, что, кроме энергодефицита и роста потребления энергии, у Монголии есть еще ряд особенностей, а именно разнородность и плохая связность ее энергосистемы. У нее «есть центральная часть, северно-центральная и западная, которая с Россией связана и это все отдельные территории», говорит эксперт, напоминая о до сих пор существующей идее крепче привязать страну к энергосистеме российской Сибири.