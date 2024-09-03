Россия начинает инвестировать в энергетику Монголии

Как пояснил «Ведомостям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, «первый раунд» российско-монгольского энергетического сотрудничества действительно можно условно озаглавить как проект «спасти Байкал» – убедить Улан-Батор не реализовывать проекты ГЭС на Селенге и предложить что-то взамен. «И здесь нельзя придумать ничего лучше реконструкции старых советских угольных ТЭЦ при более чем достаточных запасах топлива в стране. Это единственный вариант, особенно на фоне того, что “очереди” на модернизацию угольной генерации в мире нет. А Монголии как раз нужна надежная генерация энергии и тепла, учитывая климат», – отмечает Пикин. Он добавил, что ВИЭ обогрев не обеспечат и занимаются подобными проектами в основном китайцы.