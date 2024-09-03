Владимир Путин пробыл в Монголии два дня: чему был посвящен официальный визит

Официальное приглашение Путину поступило на торжественные мероприятия к 85-й годовщине победы над японскими войсками на Халхин-Голе. Также в этом году отмечается 75-летие со дня основания Улан-Баторской железной дороги, 65-летие совместного освоения целины, сказал Хурэлсух. Он напомнил, что в 2019 г., когда Путин приезжал в Монголию на празднование 80-летия победы на Халхин-Голе, был подписан договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве: «Так что пятилетний юбилей этого договора мы тоже можем отметить в этом году <...> Весь наш народ воспринимает ваш визит как дань уважения этому событию».