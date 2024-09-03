Владимир Путин пробыл в Монголии два дня: чему был посвящен официальный визит

Владимир Путин пробыл в Монголии два дня: чему был посвящен официальный визитЭто первая после 2023 года поездка президента в страну, которая ратифицировала Римский статут
Владимир Путин посетил Монголию: в Улан-Батор президент прилетел вечером 2 сентября из Кызыла. Основные мероприятия прошли на следующий день.
На площади Сухэ-Батора, где находится Государственный дворец с огромной статуей Чингисхана, ждали оркестр, рота почетного караула, всадники. К ожидающим присоединились и члены делегаций двух стран. Президент России опаздывал.
За 15 минут до появления Путина начал накрапывать дождь. Из дворца вынесли синие зонты и раздали их членам монгольской делегации. В это время российские делегаты стали снимать пиджаки, оставаясь в рубашках, – им зонты не принесли. Они спрятались под навесом Государственного дворца. Но выйти оттуда им пришлось почти сразу – кортеж Путина уже подъезжал.
А из дворца вышел президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Он встретил Путина, вышедшего из Aurus.
Кроме Хурэлсуха к президенту России подошла девочка, которая подарила ему букет красных цветов. Вокруг ограждений на площади стояли жители Улан-Батора. Они смотрели, как главы двух государств поднялись на подиум, оркестр сыграл гимны России и Монголии.
После прохода глав государств вдоль почетного караула военные промаршировали по площади, а президенты поприветствовали членов делегаций. Дождь к тому времени закончился.
После этого российская и монгольская делегации прошли во дворец.
Переговоры проходили сначала между двумя президентами, а затем уже в расширенном составе. Встреча Хурэлсуха и Путина проходила в юрте, которая находится внутри здания. Между главами двух стран было размещено изображение Чингисхана.
Весьма необычной была приветственная речь Хурэлсуха – он рассказал не только про отношения между двумя странами, но и подробно остановился на политической ситуации в Монголии. Он назвал несколько дат, которые отмечаются в совместной истории.
Официальное приглашение Путину поступило на торжественные мероприятия к 85-й годовщине победы над японскими войсками на Халхин-Голе. Также в этом году отмечается 75-летие со дня основания Улан-Баторской железной дороги, 65-летие совместного освоения целины, сказал Хурэлсух. Он напомнил, что в 2019 г., когда Путин приезжал в Монголию на празднование 80-летия победы на Халхин-Голе, был подписан договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве: «Так что пятилетний юбилей этого договора мы тоже можем отметить в этом году <...> Весь наш народ воспринимает ваш визит как дань уважения этому событию».
Кроме того, в июне этого года в Монголии прошли первые после поправок в конституцию выборы в великий государственный хурал. По словам Хурэлсуха, среди главных изменений – увеличение числа парламентариев с 76 членов до 126: «Мы гордимся, что 25 членов парламента – женщины». Он рассказал, что в парламент вошли представители четырех партий и одного союза, на основе этого было создано коалиционное правительство. Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ был переизбран, а председателем хурала стал новый человек – Дашзэгвийн Амарбаясгалан. С обоими у Путина также состоялись встречи.
За прошедшие пять лет страны перенесли общие трудности, в частности пандемию коронавируса, сказал Хурэлсух, экономика Монголии упала на 4,5%. Но она уже успела восстановиться – за 2023 г. рост составил 7%. Объем внешней торговли вырос в 2 раза, инфляция сократилась – если раньше была 17%, то сейчас 5%. По его словам, взаимоотношения между Монголией и Россией были активизированы, в том числе и за счет визитов на высоком уровне. Между двумя странами работает межправительственная комиссия, активизировалось торгово-экономическое сотрудничество. «Мы надеемся, что ваш визит обеспечит дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства», – сказал Хурэлсух.
Речь Путина в открытой части встречи была традиционнее. Он поблагодарил Хурэлсуха за приглашение, отметив, что встречаться каждые пять лет в Монголии стало традицией. «Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются уже на новой основе и, несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых вы упомянули – ковидную историю, – все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений», – сказал Путин. По его словам, отношения развиваются по всем направлениям – кроме экономики и политической сферы Путин выделил работу по гуманитарному направлению, в частности в образовании.
Состав делегации
В российской делегации были замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр спорта Михаил Дегтярев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров и др.
Открытую часть встречи президент завершил приглашением Хурэлсуха в Казань на саммит БРИКС в октябре 2024 г. После встречи глав государств переговоры продолжились в составе делегаций (состав во врезе). Он пригласил Хурэлсуха в мае 2025 г. в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Путин назвал отношения с Монголией в числе приоритетных для России в Азии – взаимодействие идет не только на высшем уровне, но и на уровне правительств, парламентов, а также в сфере безопасности. Развиваются торгово-экономические отношения, товарооборот за первые семь месяцев этого года вырос на 21%.
После переговоров состоялась церемония подписания документов – межправительственных соглашений о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, об обеспечении Монголии авиационным топливом, о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме, о сотрудничестве в области сохранения озера Байкал и реки Селенга. Затем президенты двух стран выступили с заявлением для СМИ.
Хурэлсух отметил дружественные отношения между Монголией и Россией. Он говорил о подписанных соглашениях. А также кратко высказался о международных отношениях. Президент сказал, что Монголия выступает за сотрудничество с Россией. По его словам, Монголия привержена многовекторности во внешней политике на основе плюрализма, национальных интересов и путей развития всех стран. Он отметил важность роли ООН в международных отношениях. Также Хурэлсух считает, что Россия «станет лидером в деле установления мира, безопасности, устойчивого развития и благополучия человечества во всем мире».
Взаимодействие РФ и Монголии
Россия занимает второе место после Китая во внешней торговле Монголии. За январь – июль текущего года товарооборот превысил $1,4 млрд. Рост составил 21%. Российский экспорт увеличился на 22,1% до $1,43 млрд, импорт уменьшился на 20,4% до $21,3 млн.
Путин долго говорил об истории взаимоотношений двух стран, вновь повторил приглашение на юбилей Победы в следующем году. Последовало и еще одно приглашение для монгольской стороны: на форум «Россия – спортивная держава» в Уфу в октябре 2024 г. Путин говорил о сотрудничестве между странами во многих сферах, в том числе и газовой. По его словам, сейчас проходит государственная экспертиза и экологическая оценка проекта газопровода «Союз – Восток» (продолжение российского трубопровода «Сила Сибири – 2». – «Ведомости»), который пройдет из России в Китай через Монголию. Причем рассматривается возможность поставок газа и в Монголию, а «Газпром» готов оказать поддержку в газификации страны.
Монголия стала первой страной, ратифицировавшей Римский статут, которую посетил Путин после того, как в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 30 августа журналистам, что в Кремле «нет переживаний» по этому поводу: «У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии». На вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУСа в ходе согласования визита, Песков ответил, что «все аспекты визита тщательно готовились». Евросоюз выражал обеспокоенность этим визитом и напоминал Монголии об обязательствах в связи с Римским статутом, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обзывал европейских политиков за это «евродегенератами».
Программа Путина продолжилась встречей с Амарбаясгаланом и Оюун-Эрдэнэ. После этого Путин и Хурэлсух возложили венки к памятнику Жукову, а затем посетили школу Улан-Баторского филиала РЭУ им. Плеханова. Завершался визит торжественным приемом по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Из Улан-Батора Путин вылетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.