Второе чтение поправок к закону об охране Байкала пройдет в июле

Второе чтение поправок к закону об охране Байкала пройдет в июлеЭкологи предупреждают, что риск сплошных рубок остается
Новая редакция закона об охране озера Байкал будет вынесена на рассмотрение Госдумы во втором чтении в июле, год спустя после первого. Об этом «Ведомостям» рассказал помощник первого зампреда комитета по вопросам собственности, имущественным и земельным отношениям Сергея Тена, доцент Финуниверситета Игорь Семеновский.
24 июня в нижней палате парламента обсудили версию документа, которая, как ожидается, будет представлена ко второму чтению. Впрочем, срок внесения поправок завершается 1 июля, а потому преждевременно говорить о том, что это окончательный вариант.
Как следует из поправок, в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ) будут все же запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Вместо этого вводится другой механизм: возможность перевода земель лесного фонда в другие категории в определенных случаях. Первая оговорка допускает рубки в случаях, установленных федеральными законами. Эта мера будет действовать в случае строительства ряда объектов – гидротехнических, автодорог, водопровода, расширения кладбищ, реконструкции и капитального ремонта объектов, включенных в приложение к проекту федерального закона. Возможность такого перевода будет сохраняться до конца 2030 г. (на такой срок допускались рубки в тексте законопроекта, принятого в первом чтении). Разрешение на перевод земель должна дать государственная экологическая экспертиза. Осуществляющие такие рубки лица должны будут провести лесовосстановительные работы на территории, в 5 раз превышающей площадь земель, которые исключают из состава лесного фонда.
Вторая оговорка допускает сплошные рубки погибшего леса (сгоревшего или зараженного паразитами. – «Ведомости»), если признано невозможным очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок. Такой подход раскритиковал депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. «Создается механизм, стимулирующий уничтожение леса: допустим, понадобился какой то участок – лес поджигают. Потом заявляют, что лес погиб, давайте участок застроим. А как компенсацию – так и быть, сделаем компенсационное лесовосстановление в 5 раз больше где-нибудь в другом месте», – сказал он «Ведомостям». Источник «Ведомостей» в правительстве Забайкальского края (на территории Байкала регион не находится) говорит, что такая методика действительно используется черными лесорубами: горелый лес можно вырубать, стоит он дешевле, при этом древесина все равно пригодна для продажи.
Еще одна новелла запрещает строить новое жилье на территории БПТ, но оговаривается, что право собственности на дома во включенных в список Всемирного природного наследия поселениях будет неизменно. Земельные участки могут быть предоставлены только гражданам России, сделки с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами не допускаются. Российские юрлица также не могут оформить землю в собственность.
«Согласно данным Росреестра, в границах ЦЭЗ земли населенных пунктов составляют менее 1%. Все сделки с земельными участками в границах населенных пунктов ЦЭЗ озера Байкал с 2017 г. связаны с арендой участков, изменениями условий договоров аренды», – заявил в ходе заседания экспертной группы председатель комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, только три земельных участка с момента введения ограничений были переданы в частную собственность в Иркутской области на основании судебных решений, в Бурятии таких случаев нет (Байкал располагается в этих двух субъектах).
Законопроект, который внесла группа депутатов и сенаторов, был принят в первом чтении в июне 2023 г., и его активно лоббировали власти Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов, выступая по видеосвязи на заседании экспертной группы, подчеркнул, что в республике принимают «все изменения, которые сейчас предложены». При этом он указал, что перевод земель из одной категории в другую простым не будет: «Понимаем, что реализация становится крайне тяжелой. Перевод земель – это не муниципальный уровень, это акт правительства России». По его мнению, это может занять до двух лет.
Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева напомнила «Ведомостям», что проект поправок разработан для решения ряда социальных вопросов. Речь идет, во-первых, о противопожарном обустройстве населенных пунктов на границе с лесным фондом. «В ЦЭЗ по Бурятии угрозой перехода лесных пожаров подвержено 28 населенных пунктов, в том числе из-за отсутствия надлежащим образом обустроенных противопожарных разрывов между населенным пунктом и лесом, что подвергает население и леса опасности», – говорит она. Кроме того, закон поможет заниматься строительством селезащитных и очистных сооружений. Последние планируется, по ее словам, построить в 13 населенных пунктах в рамках нацпроекта «Экология». «В поддержку законопроекта жителями Бурятии собрано свыше 30 000 подписей, которые направлены в Госдуму для учета при рассмотрении документа во втором чтении высокого уровня заинтересованности всех жителей республики в его скорейшем принятии», – заявила Тумуреева.
Зампред правительства Иркутской области Владимир Читоркин предложил прописать в законопроекте, что перевод земель лесного фонда в другие категории может производиться только в интересах защиты населения.
Чего опасаются экологи
Экологи, впрочем, также остались недовольны новой версией законопроекта. 23 крупных ученых-эколога, среди которых научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев, а также председатель Научного совета РАН по экологии биологических систем Вячеслав Рожнов направили в Госдуму письмо с призывом не принимать поправки (подлинность подтвердил собеседник «Ведомостей» в комитете по экологии). Ученые назвали новую редакцию «более антиэкологичной». По мнению авторов письма, поправки содержат ряд ошибок терминологического характера, некорректные формулировки, а также нарушения правил юридической техники. «Принятие законопроекта в представленной редакции создает риски существенного ухудшения состояния природной экосистемы Байкала», – говорится в тексте.
Ученые отмечают, что новая редакция закона заменит специальные режимы правового регулирования на БПТ общими правовыми нормами, действующими на всех земельных участках России. По их мнению, это снимет ограничение на оборот байкальских земель. В тексте письма указано, что в случае принятия законопроекта в ЦЭЗ могут проводиться санитарные мероприятия по уничтожению не только погибших, но и поврежденных насаждений, а также сплошная вырубка под различные виды использования лесов, предусмотренных Лесным кодексом РФ. Разрешение на проведение санитарных вырубок создаст стимул к уничтожению леса путем поджога, что способствует масштабной эрозии, смыву почвы в водотоки и сам Байкал, отмечают экологи.
Кроме того, земли на границе с населенными пунктами могут быть незаконно переданы в частную собственность, опасаются авторы письма и отмечают, что поправки никак не определяют специальный порядок отнесения земель к территории населенных пунктов, в связи с чем возможен их неконтролируемый рост с включением в них лесов и других ценных природных объектов.