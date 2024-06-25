Второе чтение поправок к закону об охране Байкала пройдет в июле

Как следует из поправок, в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ) будут все же запрещены сплошные рубки на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий. Вместо этого вводится другой механизм: возможность перевода земель лесного фонда в другие категории в определенных случаях. Первая оговорка допускает рубки в случаях, установленных федеральными законами. Эта мера будет действовать в случае строительства ряда объектов – гидротехнических, автодорог, водопровода, расширения кладбищ, реконструкции и капитального ремонта объектов, включенных в приложение к проекту федерального закона. Возможность такого перевода будет сохраняться до конца 2030 г. (на такой срок допускались рубки в тексте законопроекта, принятого в первом чтении). Разрешение на перевод земель должна дать государственная экологическая экспертиза. Осуществляющие такие рубки лица должны будут провести лесовосстановительные работы на территории, в 5 раз превышающей площадь земель, которые исключают из состава лесного фонда.