Количество экологических нарушений возросло на треть в 2023 году

Количество экологических нарушений возросло на треть в 2023 годуПри этом незаконные рубки деревьев сократились
В 2023 г. Росприроднадзор выявил на треть больше нарушений в рамках надзорных мероприятий, чем в 2022 г. В 2022 г. их было 11 967, а в 2023 г. – 15 367, следует из доклада о деятельности федеральной службы за прошедший год.
Всего в 2023 г. контрольное ведомство провело 6623 проверки, из них 2067 плановых, 4584 внеплановые, 41 инспекционный визит и 4 рейдовых осмотра. По их итогам наложили 5479 административных наказаний, что почти в 2 раза меньше, чем в 2022 г. (10 104 наказания).
В частности, было проведено 114 проверок в области обращения с животными – в результате было изъято 15 животных и еще пять конфисковано. Проблемным вопросом в этой сфере ведомство обозначило отсутствие закона, устанавливающего требования к содержанию и использованию диких животных в условиях неволи (за исключением содержания и использования таких животных в культурно-зрелищных целях).
С одной стороны, требования к их содержанию изложены в ст. 9 закона об ответственном обращении с животными, а с другой – ст. 10 закона содержит прямой запрет на содержание и использование диких животных в неволе всеми лицами, за исключением зоопарков, цирков, дельфинариев, обратила внимание старший юрист, адвокат АЛРУД Мария Шабалина. Кроме того, в 2019 г. правительство утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, в число которых входит большинство представителей фауны, например семейство медвежьих, семейство кошачьих (пума, леопард, ягуар, рысь и др.), волки, росомахи, говорит она. «Соответственно, физические и юридические лица в большинстве случаев (за исключением прямо установленных ситуаций) не могут содержать и использовать диких животных в условиях неволи, что подтверждается и судебной практикой», – подчеркнула Шабалина.
В области охраны атмосферного воздуха было выявлено 476 нарушений. Они касались недостоверных сведений, содержащихся в проведенной субъектами инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. В 2023 г. службы мониторинга природной среды зафиксировали в России 75 случаев высокого загрязнения воздуха, писали «Ведомости». Это рост в 59,5% по отношению к 2022 г., говорилось в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Такие случаи зафиксированы в городах Иркутской, Оренбургской и Кемеровской областей, Забайкалья, Бурятии, Челябинской области и Норильске. Кроме того, выявлено 19 случаев аварийного загрязнения.
В рамках лесного контроля прошло 1016 проверок. На особо охраняемых природных территориях выявлено шесть случаев незаконных рубок деревьев в объеме 28,98 куб. м (ущерб составил 92 100 руб.). Это минимальный показатель по количеству незаконных рубок за последние три года: в 2020 г. их было зафиксировано 77, в 2021 г. – 62, в 2022 г. – 47. В целом же наибольшее количество выявленных нарушений в области лесного хозяйства в 2023 г. пришлось на Дальневосточный округ (30), затем следует Центральный и Южный округа (по 13 нарушений), на третьем месте Сибирский округ (8 нарушений).
Росприроднадзор провел работу по возмещению вреда, причиненного почвам, водным объектам и атмосферному воздуху. По итогам 2023 г. виновным лицам предъявили 1854 расчета размера вреда на сумму более чем 226 млн руб.
Экологические поручения Путина
Президент объявил о планах по созданию комплексной системы мониторинга качества окружающей среды, она будет отслеживать результаты по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Как отметил Путин, в 12 индустриальных центрах России их уже удалось снизить в рамках проекта «Чистый воздух». Среди них Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск и др. С 1 сентября 2023 г. к проекту подключилось еще 29 городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Для новых участников уже установлена цель – снижение выбросов опасных загрязняющих веществ вдвое к 2030 г.
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» (входит в нацпроект «Экология») Росприроднадзор провел 700 проверок, выявив 15 случаев несанкционированного сброса сточных вод в реку Волгу и ее притоки. Сейчас «Экология» включает в себя три федеральных проекта, которые касаются очищения водных объектов: «Сохранение уникальных водных объектов» (охватывает 56 природных территорий), «Оздоровление Волги» (16 регионов) и «Сохранение озера Байкал» (три региона). Они будут действовать до конца 2024 г., с 2025 г. должен заработать новый объединенный федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Он затронет все российские регионы, рассказывал ранее «Ведомостям» начальник отдела «Чистая вода» департамента стратегических проектов Минстроя Дмитрий Мамонтов.
В 2022 г. правительство установило мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Сегодня можно только внепланово к кому-то поехать по решению прокуратуры. Думаю, что этот способ нащупали гражданские активисты и сами сотрудники Росприроднадзора – нельзя совсем без проверок, когда дело касается окружающей среды», – сказал «Ведомостям» эколог, гидрогеолог Георгий Каваносян. По его словам, природопользователи «очень быстро расслабляются», поэтому Росприроднадзор работает по самым потенциально опасным предприятиям, которые не вошли в постановление правительства, пояснил он.
Увеличение количества нарушений может быть связано с более активной деятельностью общественных экологических инспекторов, считает эколог Илья Рыбальченко. «Инспектор – это человек из народа, может быть наш сосед, который видит нарушения в сфере экологии, фиксирует его <...> и сообщает о нем в соответствующие инстанции», – сказал он «Ведомостям». Именно работа общественников привела к тому, что Росприроднадзор «гораздо» больше фиксирует нарушений, чем в прошлые годы, заключил Рыбальченко.
В послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин заявил, что необходимо уменьшить в 2 раза объем вредных выбросов в атмосферу и вдвое сократить загрязнение основных водных объектов России.