Количество экологических нарушений возросло на треть в 2023 году

С одной стороны, требования к их содержанию изложены в ст. 9 закона об ответственном обращении с животными, а с другой – ст. 10 закона содержит прямой запрет на содержание и использование диких животных в неволе всеми лицами, за исключением зоопарков, цирков, дельфинариев, обратила внимание старший юрист, адвокат АЛРУД Мария Шабалина. Кроме того, в 2019 г. правительство утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, в число которых входит большинство представителей фауны, например семейство медвежьих, семейство кошачьих (пума, леопард, ягуар, рысь и др.), волки, росомахи, говорит она. «Соответственно, физические и юридические лица в большинстве случаев (за исключением прямо установленных ситуаций) не могут содержать и использовать диких животных в условиях неволи, что подтверждается и судебной практикой», – подчеркнула Шабалина.