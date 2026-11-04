Путин: межнациональным отношениям в РФ уделяется особое внимание

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4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».



На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области. / Александр Полегенько / ТАСС