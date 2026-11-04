Путин: межнациональным отношениям в РФ уделяется особое внимание
Межнациональным отношениям в РФ всегда уделялось особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».
«Ведь эта сфера очень чувствительная, очень тонкая», - сказал он.
Путин добавил, что следует пресекать любые попытки «подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми».
4 ноября президент РФ участвует в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Накануне Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. На нем он призвал продлить Год единства народов России, который был проведен в 2026 г. Президент тогда заявил, что Год единства народов стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной нацполитики.