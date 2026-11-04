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Главная / Политика /

Путин: межнациональным отношениям в РФ уделяется особое внимание

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Межнациональным отношениям в РФ всегда уделялось особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России».

«Ведь эта сфера очень чувствительная, очень тонкая», - сказал он.

Путин добавил, что следует пресекать любые попытки «подтачивания общественной стабильности, разжигания розни между людьми».

4 ноября президент РФ участвует в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Накануне Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. На нем он призвал продлить Год единства народов России, который был проведен в 2026 г. Президент тогда заявил, что Год единства народов стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной нацполитики. 

Как в России отмечают День народного единства
4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области.
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4 ноября в России отмечают День народного единства и вспоминают ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое в 1612 г. освободило Москву и ее окрестности от польских захватчиков и стало символом сплоченности населения перед невзгодами. В этот день россияне обращаются к истории, исполняют гимн и разворачивают триколоры, а также рассказывают детям про народы и культурные традиции страны. Как выглядели празднования в разных городах России – в галерее «Ведомостей».

На фото: мастер-класс по традиционным росписям в Мелитополе Запорожской области. / Александр Полегенько / ТАСС

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