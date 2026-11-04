Венгрия назвала сроки отказа от российского газа

17 октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление действующего исключения из американских санкций на закупку российской нефти как минимум еще на год. По его словам, американский президент Дональд Трамп заключает такие соглашения, какие считает нужным. При этом эта сделка важна и для Венгрии.