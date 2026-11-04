Венгрия назвала сроки отказа от российского газа
Венгрия планирует прекратить закупки российского газа к осени 2027 г. и рассматривает возможность отказа от российской нефти. Об этом заявила вице-премьер и глава МИД страны Анита Орбан в интервью изданию Telex.
По ее словам, Будапешт намерен придерживаться установленного Евросоюзом срока прекращения импорта российского газа. Одновременно власти ищут альтернативных поставщиков нефти.
17 октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление действующего исключения из американских санкций на закупку российской нефти как минимум еще на год. По его словам, американский президент Дональд Трамп заключает такие соглашения, какие считает нужным. При этом эта сделка важна и для Венгрии.
12 октября Служба внешней разведки России сообщила о попытках Еврокомиссии добиться отказа Венгрии от сотрудничества с «Росатомом». По утверждению ведомства, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поручила добиваться прекращения участия российской компании в проекте «Пакш-2». При этом 21 октября в «Росатоме» сообщили о продолжении строительства «Пакш-2» в Венгрии в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. Одновременно ведется изготовление основного оборудования для будущих энергоблоков.