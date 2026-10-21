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Росатом продолжает строительство АЭС «Пакш-2» по согласованному графику

Ксения Наумчик

Госкорпорация «Росатом» продолжает строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком. Одновременно ведется изготовление основного оборудования для будущих энергоблоков, сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

В госкорпорации также заявили, что не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт на строительство станции.

16 октября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация пока не ведет переговоров с новым правительством Венгрии по проекту строительства АЭС «Пакш-2».

12 октября Служба внешней разведки России сообщила о попытках Еврокомиссии добиться отказа Венгрии от сотрудничества с «Росатомом». По утверждению ведомства, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поручила добиваться прекращения участия российской компании в проекте «Пакш-2».

АЭС «Пакш» является единственной атомной электростанцией Венгрии. Четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 обеспечивают почти половину выработки электроэнергии в стране. Проект «Пакш-2» предусматривает строительство еще двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Церемония заливки первого бетона состоялась 5 февраля 2026 г.

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