Росатом продолжает строительство АЭС «Пакш-2» по согласованному графику
В госкорпорации также заявили, что не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт на строительство станции.
16 октября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация пока не ведет переговоров с новым правительством Венгрии по проекту строительства АЭС «Пакш-2».
12 октября Служба внешней разведки России сообщила о попытках Еврокомиссии добиться отказа Венгрии от сотрудничества с «Росатомом». По утверждению ведомства, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поручила добиваться прекращения участия российской компании в проекте «Пакш-2».
АЭС «Пакш» является единственной атомной электростанцией Венгрии. Четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 обеспечивают почти половину выработки электроэнергии в стране. Проект «Пакш-2» предусматривает строительство еще двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Церемония заливки первого бетона состоялась 5 февраля 2026 г.