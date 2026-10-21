Росатом продолжает строительство АЭС «Пакш-2» по согласованному графику

АЭС «Пакш» является единственной атомной электростанцией Венгрии. Четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 обеспечивают почти половину выработки электроэнергии в стране. Проект «Пакш-2» предусматривает строительство еще двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Церемония заливки первого бетона состоялась 5 февраля 2026 г.