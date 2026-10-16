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«Росатом» заявил об отсутствии диалога с Венгрией по АЭС «Пакш-2»

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госкорпорация «Росатом» пока не ведет переговоров с новым правительством Венгрии по проекту строительства АЭС «Пакш-2». Об этом заявил гендиректор компании Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели в Москве, передает «РИА Новости».

«К сожалению, у нас пока отсутствует диалог с венгерскими властями», – сказал Лихачев. Он назвал отсутствие контактов с Будапештом одним из нерешенных вопросов при реализации проекта.

АЭС «Пакш» является единственной атомной электростанцией Венгрии. Четыре действующих энергоблока с реакторами ВВЭР-440 обеспечивают почти половину выработки электроэнергии в стране. Проект «Пакш-2» предусматривает строительство еще двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Церемония заливки первого бетона состоялась 5 февраля 2026 г.

12 октября Служба внешней разведки России заявила о попытках Еврокомиссии добиться отказа Венгрии от сотрудничества с «Росатомом». По утверждению ведомства, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поручила добиваться прекращения участия российской компании в проекте «Пакш-2».

14 сентября Лихачев заявил о готовности «Росатома» к диалогу с венгерским правительством на экспертном уровне и уровне руководства страны. По его словам, корпорация ожидала предложений Будапешта по организации переговоров.

В августе Лихачев сообщил об установлении рабочего контакта с новым руководством венгерской компании – заказчика строительства АЭС. При этом он уточнил, что обращений от властей Венгрии в «Росатом» не поступало.

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