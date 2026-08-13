«Росатом» наладил контакт с новым руководством заказчика АЭС «Пакш-2»
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев прокомментировал, что корпорация готова к диалогу, «равно как и готова на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства».
«Пока обращений к нам не поступало», – отметил Лихачев.
Заливка первого бетона фундаментной плиты здания реактора на стройплощадке пятого энергоблока станции началась в феврале 2026 г. Бетонирование планируется завершить до начала зимы. По словам Лихачева, сейчас бетонная подготовка на участке окончена уже более чем на 80%. На шестом энергоблоке разрабатывается котлован «ядерного острова», интенсивность работ соответствует плану. До конца 2026 г. корпорация рассчитывает начать работы по подготовке «первого бетона» на этом блоке.
В Венгрию также доставлена ловушка расплава активной зоны реактора. Сделаны металлические заготовки для реактора пятого энергоблока, сборка скоро начнется. Работы по отливке реактора шестого энергоблока ведутся по графику. «Страна Росатом» пишет, что, по мнению экспертов, гипотетический пересмотр основных параметров «Пакш-2» потребует значительного переноса сроков ввода в эксплуатацию и пересмотра финансовой модели.
В июле правительство Венгрии освободило от должности генерального директора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли. Компания строит АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Причины кадрового решения не назывались.
Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на строительство при правительстве Виктора Орбана в ноябре 2025 г. АЭС «Пакш-2» в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза.