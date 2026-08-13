«Росатом» наладил контакт с новым руководством заказчика АЭС «Пакш-2»

Заливка первого бетона фундаментной плиты здания реактора на стройплощадке пятого энергоблока станции началась в феврале 2026 г. Бетонирование планируется завершить до начала зимы. По словам Лихачева, сейчас бетонная подготовка на участке окончена уже более чем на 80%. На шестом энергоблоке разрабатывается котлован «ядерного острова», интенсивность работ соответствует плану. До конца 2026 г. корпорация рассчитывает начать работы по подготовке «первого бетона» на этом блоке.