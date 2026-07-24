Венгрия сменила главу компании, строящей АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома»

11 мая Капитань заявил, что новое правительство планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Министр отметил, что контракты с «Росатомом» имеют секретный характер, поэтому новое руководство Венгрии пока не ознакомилось с их содержанием.