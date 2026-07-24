Венгрия сменила главу компании, строящей АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома»
Правительство Венгрии освободило от должности генерального директора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли. Компания осуществляет строительство АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Об этом сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Сегодня я освободил от занимаемой должности генерального директора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли. Нового генерального директора я представлю сегодня во второй половине дня», – написал Капитань.
Причины кадрового решения министр не уточнил. Также не сообщается, кто возглавит компанию после увольнения Якли.
11 мая Капитань заявил, что новое правительство планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Министр отметил, что контракты с «Росатомом» имеют секретный характер, поэтому новое руководство Венгрии пока не ознакомилось с их содержанием.
Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства при правительстве Виктора Орбана в ноябре 2025 г. АЭС «Пакш-2» в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории ЕС.