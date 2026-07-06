Лихачев: «Пакш-2» профинансировали на 2026 год
«Росатом» реализует проект «Пакш-2» в Венгрии, строительство АЭС профинансировано на 2026 г. Об этом заявил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев на полях екатеринбургского форума «Иннопром».
«Мы настроены реализовывать проект в достигнутых ранее договоренностях, и работы на стройке идут полным ходом. У нас профинансирован весь этот год, мы понимаем его и с точки зрения технологической, и финансовой, работы сейчас на стройке идут полным ходом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лихачев добавил, что в «Росатоме» видят интерес новых властей Венгрии к «уточнению параметров» стройки АЭС. Российская корпорация ожидает встречи с Будапештом и направила соответствующий запрос, отметил он.
11 мая кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Министр отметил, что контракты с «Росатомом» имеют секретный характер, поэтому новое руководство Венгрии пока не ознакомилось с их содержанием.
Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства при правительстве Виктора Орбана в ноябре 2025 г. АЭС «Пакш-2» в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории ЕС.