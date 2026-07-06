Лихачев: «Пакш-2» профинансировали на 2026 год

«Мы настроены реализовывать проект в достигнутых ранее договоренностях, и работы на стройке идут полным ходом. У нас профинансирован весь этот год, мы понимаем его и с точки зрения технологической, и финансовой, работы сейчас на стройке идут полным ходом», – сказал он (цитата по ТАСС).