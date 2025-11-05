Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства
Старший вице-президент по развитию международного бизнеса АО «Атомстройэкспорт» Александр Мертен отметил, что получение лицензий позволяет генподрядчику приступить к подготовке к заливке первого бетона в феврале 2026 г.
АЭС «Пакш-2» станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории ЕС. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г., после чего начались подготовительные работы: сформирован котлован под энергоблок № 5, российские предприятия начали производство ключевого оборудования.
В «Росатоме» пояснили, что локализация проекта может достигнуть 40%. В реализации помимо российских и ведущих венгерских подрядчиков участвуют компании из Европы, Азии и Америки. Технология ВВЭР-1200 уже применяется на объектах в России, Беларуси, Турции и ряде других стран. Срок службы реактора – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
В сентябре министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял о планах ускорить реализацию проекта на фоне попыток его срыва.