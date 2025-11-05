Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства

В «Росатоме» пояснили, что локализация проекта может достигнуть 40%. В реализации помимо российских и ведущих венгерских подрядчиков участвуют компании из Европы, Азии и Америки. Технология ВВЭР-1200 уже применяется на объектах в России, Беларуси, Турции и ряде других стран. Срок службы реактора – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.