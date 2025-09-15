Венгрия ускоряет проект АЭС «Пакш-2» на фоне попыток срыва

Несмотря на решение, 11 сентября стало известно, что «Росатом» продолжит реализацию проекта совместно с венгерскими партнерами. По словам управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, постановление носит процедурный характер. Пока Еврокомиссия не проведет проверку и не вынесет новое решение, государственные выплаты могут считаться «незаявленной или незаконной помощью» с риском возврата средств.