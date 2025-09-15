Венгрия ускоряет проект АЭС «Пакш-2» на фоне попыток срыва
Венгрия намерена ускорить строительство АЭС «Пакш-2» на фоне попыток срыва проекта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
«И, несмотря ни на какие атаки, ни на какие попытки сорвать наш проект, Венгрия ускоряет строительство своей новой атомной электростанции», – сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
11 августа суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства реакторов «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. Суд указал, что Еврокомиссия должна была проверить соблюдение правил ЕС о госзакупках.
Несмотря на решение, 11 сентября стало известно, что «Росатом» продолжит реализацию проекта совместно с венгерскими партнерами. По словам управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, постановление носит процедурный характер. Пока Еврокомиссия не проведет проверку и не вынесет новое решение, государственные выплаты могут считаться «незаявленной или незаконной помощью» с риском возврата средств.