Венгрия продолжит реализацию АЭС «Пакш-2», несмотря на решение суда ЕС

Де-юре решение суда создает препятствия для доступа к финансированию с участием российской компании, но де-факто оно представляет лишь юридические риски при исполнении контрактов, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, дальнейшее будущее проекта зависит от действий венгерского правительства, которое официально заявляет, что оснований для остановки строительства нет.