Венгрия продолжит реализацию АЭС «Пакш-2», несмотря на решение суда ЕС
«Росатом» совместно с венгерскими партнерами продолжит реализацию проекта АЭС «Пакш-2». Ввод новых энергоблоков позволит обеспечить Венгрию стабильным источником доступной электроэнергии. Для госкорпорации «Росатом» приоритетом остается выполнение проекта в соответствии с международными стандартами безопасности и контрактными обязательствами. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».
Решение суда Европейского союза не запрещает строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, однако снимает с проекта одобрение Еврокомиссии на предоставление государственной поддержки, сообщает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Он подчеркнул, что решение суда носит процедурный, а не формальный характер: пока ЕК не проведет проверку и не примет новое решение, любые выплаты со стороны государства могут рассматриваться как «незаявленная / незаконная помощь», вплоть до требований возврата средств.
Де-юре решение суда создает препятствия для доступа к финансированию с участием российской компании, но де-факто оно представляет лишь юридические риски при исполнении контрактов, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По ее мнению, дальнейшее будущее проекта зависит от действий венгерского правительства, которое официально заявляет, что оснований для остановки строительства нет.
11 августа суд ЕС аннулировал разрешение Еврокомиссии на финансирование строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering. По мнению суда, ЕК должна была проверить соответствие прямого заключения контракта на строительство правилам ЕС в области госзакупок. Фактически же был изучен только вопрос о том, «отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи».
Строительство было поручено российской компании в рамках прямого соглашения России и Венгрии о мирном использовании атома. Ядерные реакторы построят в качестве замены четырем существующим на АЭС. Финансированием займется Венгрия. Россия, в свою очередь, дала согласие на предоставление кредита Венгрии на разработку новых реакторов.