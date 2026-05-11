Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть соглашение по АЭС «Пакш-2»

Новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома». Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань.

По словам Капитаня, экономические показатели страны напрямую связаны со стоимостью энергоносителей, поэтому правительство намерено добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

«Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС “Пакш-2”», – заявил он (цитата по ТАСС).

Капитань также отметил, что контракты с «Росатомом» имеют секретный характер, поэтому новое руководство Венгрии пока не ознакомилось с их содержанием. По его словам, власти приступят к изучению документов в ближайшее время.

13 апреля премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции заявил, что хотел бы обсудить с Россией условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и РФ в энергетике, в том числе по АЭС «Пакш-2». «При необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – сказал он.

