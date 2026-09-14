Лихачев: «Росатом» готов к диалогу с Венгрией по АЭС «Пакш-2»
«Росатом» готов к диалогу с правительством Венгрии в любом формате по проекту «Пакш-2», заявил на полях 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Мы понимаем, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект, и еще раз хотим подчеркнуть, что готовы к диалогу в любом формате – на уровне экспертов, на уровне руководства правительства – и находимся здесь в режиме ожидания предложений по тому, как нужно эту работу построить», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).
Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что именно Россия может построить в Венгрии самую безопасную и более экономичную станцию по стоимости электроэнергии.
Кроме того, Лихачев заявил, что заливка бетона фундаментной плиты на АЭС «Пакш-2» практически завершена.
1 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что работа АЭС «Пакш» может быть остановлена из-за рекордного обмеления Дуная. Электростанция вырабатывает половину электроэнергии страны и обеспечивает стабильное электроснабжение в Венгрии. 4 августа Мадьяр сообщил, что ситуация стабилизировалась.
13 августа Лихачев заявил, что «Росатом» готов к диалогу, «равно как и готов на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства», однако отметил, что сообщений от венгерской стороны не поступало.