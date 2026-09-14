Лихачев: «Росатом» готов к диалогу с Венгрией по АЭС «Пакш-2»

«Мы понимаем, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект, и еще раз хотим подчеркнуть, что готовы к диалогу в любом формате – на уровне экспертов, на уровне руководства правительства – и находимся здесь в режиме ожидания предложений по тому, как нужно эту работу построить», – сказал Лихачев (цитата по ТАСС).