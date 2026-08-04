Мадьяр: ситуация с энергоснабжением в Венгрии стабильна

1 августа венгерский премьер говорил, что АЭС «Пакш» может быть остановлена из-за рекордного обмеления Дуная. Остановка может произойти 1 или 2 августа, говорил он. Четыре реактора станции работали лишь на четверть от их совокупной мощности в 2 ГВт. Сообщалось также, что правительство Венгрии вводит чрезвычайные меры, будет издан указ о добровольном сокращении потребления электроэнергии крупными компаниями. С 3 августа железнодорожные грузоперевозки будут остановлены в период с 15:00 до 20:00 по Гринвичу (с 18:00 до 23:00 мск) для снижения спроса на электроэнергию.