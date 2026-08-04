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Мадьяр: ситуация с энергоснабжением в Венгрии стабильна

Ведомости

Энергоснабжение Венгрии остается стабильным на фоне обсуждения возможных рисков для работы АЭС «Пакш», которая вырабатывает почти половину электроэнергии страны. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, передает Reuters.

По его словам, ожидаемые 6 августа осадки в районе австрийской части Дуная могут привести к повышению уровня воды и улучшению ситуации.

Мадьяр также указал на необходимость рассмотреть альтернативные решения для работы станции.

Удар жары по энергетике: последствия обмеления Дуная
3 августа саперы ВМС Румынии подорвали подводную скалу Пыржоайя в русле Дуная. Операция была проведена для спасения Чернаводской АЭС – единственной атомной электростанции в стране. Из‑за сильной засухи уровень воды в реке упал до минимума за последние 30 лет (до 1700 куб. м в секунду). Как отмечает Bloomberg, военные использовали порядка 180 кг взрывчатки, чтобы перенаправить поток воды в основной канал, питающий АЭС. В соседних странах также наблюдаются резкое падение выработки электроэнергии, сбои в судоходстве и сельском хозяйстве.
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3 августа саперы ВМС Румынии подорвали подводную скалу Пыржоайя в русле Дуная. Операция была проведена для спасения Чернаводской АЭС – единственной атомной электростанции в стране. Из‑за сильной засухи уровень воды в реке упал до минимума за последние 30 лет (до 1700 куб. м в секунду). Как отмечает Bloomberg, военные использовали порядка 180 кг взрывчатки, чтобы перенаправить поток воды в основной канал, питающий АЭС. В соседних странах также наблюдаются резкое падение выработки электроэнергии, сбои в судоходстве и сельском хозяйстве. / AP

1 августа венгерский премьер говорил, что АЭС «Пакш» может быть остановлена из-за рекордного обмеления Дуная. Остановка может произойти 1 или 2 августа, говорил он. Четыре реактора станции работали лишь на четверть от их совокупной мощности в 2 ГВт. Сообщалось также, что правительство Венгрии вводит чрезвычайные меры, будет издан указ о добровольном сокращении потребления электроэнергии крупными компаниями. С 3 августа железнодорожные грузоперевозки будут остановлены в период с 15:00 до 20:00 по Гринвичу (с 18:00 до 23:00 мск) для снижения спроса на электроэнергию.

31 июля Мадьяр сообщал, что «Пакш» может быть полностью отключена в ближайшее время из-за рекордно низкого уровня воды в реке.

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