АЭС «Пакш» может быть остановлена в эти выходные из-за уровня воды в Дунае

С 3 августа железнодорожные грузоперевозки будут остановлены в период с 15:00 до 20:00 по Гринвичу (с 18:00 до 23:00 мск) для снижения спроса на электроэнергию. Правительство также распорядится о переводе госслужащих на удаленную работу в первые три дня следующей недели и предложит компаниям последовать этому примеру везде, где это возможно. Прожекторы на венгерских общественных зданиях и необязательное освещение будут отключены.