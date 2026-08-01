АЭС «Пакш» может быть остановлена в эти выходные из-за уровня воды в Дунае
АЭС «Пакш», которая вырабатывает почти половину электроэнергии в Венгрии, может быть остановлена из-за рекордного обмеления Дуная. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает Reuters.
Остановка может произойти 1 или 2 августа. Четыре реактора станции сейчас работают лишь на четверть от их совокупной мощности в 2 ГВт.
«Уровень воды в Дунае продолжает снижаться, – сказал Мадьяр в видеообращении в Facebook
Правительство Венгрии вводит чрезвычайные меры. Будет издан указ о добровольном сокращении потребления электроэнергии крупными компаниями. Оператор сети MAVIR при необходимости получит право требовать обязательного сокращения и временно отключать отдельных потребителей.
С 3 августа железнодорожные грузоперевозки будут остановлены в период с 15:00 до 20:00 по Гринвичу (с 18:00 до 23:00 мск) для снижения спроса на электроэнергию. Правительство также распорядится о переводе госслужащих на удаленную работу в первые три дня следующей недели и предложит компаниям последовать этому примеру везде, где это возможно. Прожекторы на венгерских общественных зданиях и необязательное освещение будут отключены.
Правительство Молдавии объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона.