Мадьяр не исключил отключение АЭС «Пакш»
Атомная электростанция «Пакш», которая находится вдоль Дуная в Венгрии и Румынии, может быть полностью отключена в ближайшее время из-за рекордно низкого уровня воды в реке. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает Reuters.
Издание отметило, что АЭС, на которой используется четыре российских реактора общей мощностью 2 ГВт, уже начала сокращать производство 27 июля. Объект создает почти половину электроэнергии в Венгрии, но сейчас работает менее чем на 50% от мощности.
По словам Мадьяра, к 3 августа в стране может возникнуть критическая ситуация в результате отключения станции и роста спроса на электроэнергию на 20% во время жары.
6 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация реализует проект «Пакш-2» в Венгрии. Он отметил, что строительство АЭС профинансировано на 2026 г. Лихачев добавил, что в «Росатоме» видят интерес новых властей Венгрии к «уточнению параметров» стройки АЭС. Российская корпорация ожидает встречи с Будапештом и направила соответствующий запрос, заключил он.
В ноябре 2025 г. проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства при правительстве Виктора Орбана. Объект в случае реализации станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории ЕС.