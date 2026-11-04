Путин пообщался с детьми участников спецоперации на Красной площади
Президент России Владимир Путин пообщался с детьми участников спецоперации и волонтерами на Красной площади в День народного единства. Об этом сообщило «РИА Новости».
Всего на Красной площади собралось около 30 детей и представителей молодежных организаций. В Москву в честь праздника они приехали из разных регионов России.
4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.
В Кремле президент вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 г.