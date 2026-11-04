Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,189-0,32%KUZB0,026-0,39%CARM0,758+0,46%IMOEX2 443,88+0,08%RTSI942,67+0,08%RGBI112,29+0,11%RGBITR779,18+0,17%
Главная / Политика /

Путин пообщался с детьми участников спецоперации на Красной площади

Антон Потоков
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми участников спецоперации и волонтерами на Красной площади в День народного единства. Об этом сообщило «РИА Новости».

Всего на Красной площади собралось около 30 детей и представителей молодежных организаций. В Москву в честь праздника они приехали из разных регионов России. 

4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В торжественной церемонии вместе с главой государства участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

В Кремле президент вручит премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте