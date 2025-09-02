В декларации масштабного саммита ШОС в Китае обошлись без упоминания Украины

В декларации масштабного саммита ШОС в Китае обошлись без упоминания УкраиныКитай и Россия призывают использовать эту организацию для решения глобальных проблем
Во второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине под председательством Китая состоялось два заседания – как с участием 10 стран-членов, так и в формате ШОС+ с наблюдателями и партнерами. По их итогам была принята Тяньцзиньская декларация, где Украина не упоминается ни разу – в отличие от осуждения жертв среди мирного населения в палестино-израильском конфликте и ударов Израиля и США по Ирану. Индийские СМИ сделали особый акцент на том, что в итоговом документе есть осуждение теракта в Пахалгаме (территория индийского Кашмира) 22 апреля 2025 г., в причастности к которому Нью-Дели обвиняет другого члена ШОС – Пакистан.
Кроме того, на полях саммита состоялись многочисленные двусторонние встречи лидеров стран. Но встречи президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Китае так пока и не случилось. Зато российский лидер успел продолжительное время пообщаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (включая время совместной поездки в одном автомобиле), президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министрами Вьетнама и Непала, а кратко – с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Первым на правах хозяина выступал председатель Китая Си Цзиньпин. Он говорил о том, что за 24 года существования организации утвердился «шанхайский дух», который подразумевает взаимное доверие и равенство. Сейчас совокупный объем китайских инвестиций в другие страны ШОС превышает $84 млрд, а годовой товарооборот – $500 млрд.
Выступая на заседании расширенного формата ШОС+, Си выдвинул инициативу по «созданию более справедливой и разумной системы глобального управления». Лидер КНР призвал всех работать и над созданием сообщества общей судьбы человечества. А ШОС, по мнению Си, с каждым днем становится все более активной движущей силой развития и реформирования системы глобального управления.
Это уже четвертая масштабная концепция Си в сфере внешней политики. До того он выдвигал инициативу глобального развития (связана с Целями устойчивого развития ООН до 2030 г.), глобальной безопасности (включает в себя уважение суверенитета и территориальной целостности, отвергает путь войн и санкций) и глобальную цивилизационную инициативу (призвана превратить весь мир в «цветущий сад цивилизаций»).
Путин прямо поддержал призыв китайского коллеги. «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья. И думается, что именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления», – сказал он.
К слову, в принятой декларации страны ШОС отметили необходимость адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы. Цель – обеспечить представленность развивающихся стран в органах управления ООН.
Тема Украины звучала на саммите в выступлении Путина. Президент России снова высказал свое видение причин этого конфликта: это государственный переворот на Украине 2014 г. и подавление не согласных с ним, а также «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Российский лидер приветствовал усилия Китая и Индии для урегулирования конфликта. Кроме того, Путин лично обсуждал, в частности с Си, тему конфликта на Украине, как и свои договоренности с президентом США Дональдом Трампом, которых они достигли в середине августа на Аляске, сказал ВГТРК помощник президента Юрий Ушаков.
Страны ШОС в этом году решили учредить банк развития организации. «Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов», – говорил Путин в своем выступлении.
Среди приоритетов ШОС при этом, судя по декларации, остается и совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, а также с наркоторговлей. Страны подтвердили готовность к совместной работе в сфере безопасности, включая риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. Среди других принятых документов в Тяньцзине – стратегия развития ШОС до 2035 г., программа сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на 2026–2030 гг. и дорожная карта по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества на период до 2030 г.
Расширения ШОС на нынешнем саммите не произошло. Как пишет AnewZ, Индия заблокировала вступление Азербайджана из-за его тесных связей с Пакистаном. Пакистан, в свою очередь, наложил вето на заявку Армении, утверждает АПА, несмотря на то что накануне Исламабад и Ереван установили в Китае дипломатические отношения. В 2026 г. шанс организовать саммит ШОС будет у Киргизии.
ШОС укрепляет свою роль в сфере глобальной безопасности, а также усиливает собственную экономическую компоненту, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Если вопросы безопасности раньше сводились к борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом, то теперь еще больший акцент делается на нетрадиционных угрозах и экономических аспектах безопасности. В целом ШОС показывает, что находится внутри современной международной повестки и старается соответствовать ей.
Инициативу по глобальному управлению Си стоит рассматривать как продолжение предыдущих трех инициатив, которые суммарно, по сути, представляют предложения КНР по возможному будущему мировому развитию, говорит китаист Андрей Федотов. Он объясняет, что объявленные Си принципы новой инициативы (суверенное равенство, соблюдение международного права, курс на многосторонние действия и отстаивание подхода, ориентированного на людей и на реальные действия) идут в одном ключе с уставом ООН и в чем-то повторяют предыдущие китайские внешнеполитические принципы.
Предложение данной инициативы в рамках саммита ШОС – это еще один способ Китая заявить свое недовольство некоторыми применяемыми в международных делах практиками, уверен Федотов: американским гегемонизмом, практикой «двойных стандартов», «игрой с нулевой суммой», жесткими протекционистскими мерами против китайского экспорта в США и страны ЕС, активизацией сдерживания КНР. При этом, отмечает эксперт, пока что не стоит воспринимать появление данной инициативы как стремление Китая создать какую-либо замену ООН или ВТО, скорее он хочет вернуть прежние времена, когда мог беспрепятственно развивать экономическое сотрудничество без оглядки на противодействие.
Новой декларацией подтверждено стремление реформировать институты глобального управления и строить миропорядок на новых правилах взаимоуважения и учета интересов, говорит руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Эксперт также отметил отчетливую антитеррористическую составляющую (один из изначальных столпов, на которых строилась ШОС, и крайне важная тема для России и Индии). Создание банка сотрудничества может стать важным элементом в регламентации устойчивой финансовой системы. «В целом продемонстрировано единство намерений. Вопрос в том, какие именно конкретные меры будут приниматься, ведь ключевые проблемы типа индо-пакистанского спора из-за Кашмира или территориальных противоречий Индии и КНР декларацией не снимешь», – подчеркнул Куприянов.