В декларации масштабного саммита ШОС в Китае обошлись без упоминания Украины

Во второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине под председательством Китая состоялось два заседания – как с участием 10 стран-членов, так и в формате ШОС+ с наблюдателями и партнерами. По их итогам была принята Тяньцзиньская декларация, где Украина не упоминается ни разу – в отличие от осуждения жертв среди мирного населения в палестино-израильском конфликте и ударов Израиля и США по Ирану. Индийские СМИ сделали особый акцент на том, что в итоговом документе есть осуждение теракта в Пахалгаме (территория индийского Кашмира) 22 апреля 2025 г., в причастности к которому Нью-Дели обвиняет другого члена ШОС – Пакистан.