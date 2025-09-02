Президент России Владимир Путин обсудил украинский конфликт на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин обсудил украинский конфликт на саммите ШОСВ Тяньцзине президент России провел переговоры с Моди, Эрдоганом, Пезешкианом, Рахмоном и другими коллегами
Российский президент Владимир Путин использовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы рассказать коллегам о позиции России в отношении Украины, а также проинформировать их о прошедших переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Всего в саммите 1 сентября участвовали главы 10 государств – членов ШОС. Кроме России и Китая это Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
Значительную часть своего выступления на саммите Путин посвятил ситуации на Украине. Сперва он заявил, что ШОС вносит вклад в укрепление атмосферы сотрудничества на всем Евразийском континенте, помогая формировать новую систему стабильности, безопасности и мирного развития: «Систему, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других».
И дальше президент перешел к Украине, сообщив, что здесь Россия придерживается таких же подходов, как ШОС в целом.
Путин сказал, что кризис возник «не в результате нападения», а в результате «государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали». Еще одной причиной кризиса он назвал постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, а это представляет прямую угрозу безопасности России. По его словам, в 2014 г. было отстранено то политическое руководство в Киеве, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс.
Президент заявил, что Россия ценит усилия и предложения Китая, Индии и других партнеров, которые содействуют урегулированию кризиса. «Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – сказал он.
С кем говорил Путин
С Си Цзиньпином они успели их кратко обсудить на торжественном ужине 31 августа. Путин вновь подчеркнул: чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что подробно о российско-американских переговорах Путин расскажет Си во время встречи «за чаем» в Пекине сегодня, 2 сентября.
Тема конфликта на Украине поднималась и на двусторонних встречах Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин с Моди на Aurus вместе доехали из международного центра «Мэйцзян», где проходил саммит, до российской резиденции в The Ritz Carlton. Моди выложил совместную фотографию из машины в соцсети X, подписав, что «беседы с ним [Путиным] всегда содержательны».
Уже подъехав к отелю, они более 40 минут проговорили в машине и уже затем присоединились к членам делегации. Моди на переговорах сказал, что по теме продолжающегося конфликта на Украине они с Путиным постоянно обмениваются мнениями. По его словам, Индия приветствует все недавние усилия для установления мира и надеется, что все стороны подойдут к вопросу конструктивно: «Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества».
Печатные угрозы
На встрече же с Эрдоганом Путин поблагодарил президента Турции за «весомый вклад в политико-дипломатические усилия» по урегулированию кризиса на Украине, где прошло три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении некоторых вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – сказал он. Эрдоган в открытой части встречи сказал, что у Турции «есть желание принять вас в нашей стране», это приглашение остается в силе: «И мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране».
Переговоры по Украине для Эрдогана – фактическое подтверждение его тезиса о роли Турции в качестве не регионального, но уже глобального игрока, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По ее словам, положение, в котором оказалась Анкара, уникальное: она сохраняет теплые отношения как со странами Запада, так и с Россией, не присоединяется к санкциям, но также участвует во встречах с лидерами ЕС по вопросам, связанным с Украиной. «Задача турецкого правительства сейчас – сохранить дипломатические достижения на этом треке, что особенно актуально на фоне того, как роль главного миротворца на себя примеряет Дональд Трамп», – добавляет Вернигора.
При этом отсутствие упоминаний украинского кризиса в декларации саммита ШОС объяснимо: страны глобального Юга стараются дистанцироваться от этой проблемы, тому примером мимолетное упоминание в итоговом документе саммита БРИКС в Казани, замечает эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов (см. материал на стр. 10). При этом то, что Путин уделил значительную часть своих публичных заявлений ситуации вокруг конфликта, также объяснимо динамикой и «таймингом» попыток урегулирования, продолжает он.
По его словам, оптимизм после встречи на Аляске перешел в «переброс ответственности» на сторону России после встречи лидеров ЕС и Украины с Трампом в Вашингтоне 18 августа. «Несмотря на то что распространившийся после последней вашингтонской встречи нарратив об ответственности Москвы за затягивание конфликта страны Юга воспринимают с определенным скепсисом, все же, очевидно, было решено этот момент перебить и представить российскую точку зрения, что абсолютно логично», – полагает Кортунов.