Президент России Владимир Путин обсудил украинский конфликт на саммите ШОС

Печатные угрозы

Буквально за несколько часов до переговоров Путина и Моди издания Axios и India Today со ссылкой на источники сообщили, что США обратились к странам Европы с просьбой принять в отношении Индии санкции, аналогичные американским. США хотят, чтобы Европа ввела дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали США. Дополнительные 25%-ные пошлины США на импорт из Индии вступили в силу 27 августа, в общей сложности ставка для Индии теперь составляет 50%. Американская администрация объясняла эти санкции тем, что Индия закупает нефть у Москвы, тем самым поддерживая спецоперацию на Украине. Президент США Дональд Трамп к вечеру 1 сентября по пекинскому времени написал в соцсети TruthSocial, что США ведет мало бизнеса с Индией, в то время как Индия поставляет им огромные объемы товаров. По его словам, Индия покупает нефть и военную продукцию у России, но мало – у США. Сейчас Индия предложила почти полностью отменить пошлины на американские товары, «но уже поздно», поскольку это надо было сделать много лет назад, написал Трамп.