Главная / Политика /

Президент России Владимир Путин обсудил украинский конфликт на саммите ШОС

В Тяньцзине президент России провел переговоры с Моди, Эрдоганом, Пезешкианом, Рахмоном и другими коллегами
Елена Мухаметшина
Илья Лакстыгал
Владимир Путин поделился с Си Цзиньпином своими соображениями о природе украинского конфликта
Владимир Путин поделился с Си Цзиньпином своими соображениями о природе украинского конфликта / ALEXANDER KAZAKOV / Sputnik / AFP

Российский президент Владимир Путин использовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы рассказать коллегам о позиции России в отношении Украины, а также проинформировать их о прошедших переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Всего в саммите 1 сентября участвовали главы 10 государств – членов ШОС. Кроме России и Китая это Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

Значительную часть своего выступления на саммите Путин посвятил ситуации на Украине. Сперва он заявил, что ШОС вносит вклад в укрепление атмосферы сотрудничества на всем Евразийском континенте, помогая формировать новую систему стабильности, безопасности и мирного развития: «Систему, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других».

И дальше президент перешел к Украине, сообщив, что здесь Россия придерживается таких же подходов, как ШОС в целом.

Как прошел первый день Владимира Путина в Китае

Политика / Международные отношения

Путин сказал, что кризис возник «не в результате нападения», а в результате «государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали». Еще одной причиной кризиса он назвал постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, а это представляет прямую угрозу безопасности России. По его словам, в 2014 г. было отстранено то политическое руководство в Киеве, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс.

Президент заявил, что Россия ценит усилия и предложения Китая, Индии и других партнеров, которые содействуют урегулированию кризиса. «Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – сказал он.

С кем говорил Путин

С подавляющим большинством коллег по ШОС Путин проводил не так давно телефонные разговоры. Часть из них состоялась 7–10 августа, в том числе с Си, Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и др. Тогда Путин рассказывал коллегам о прошедшей 6 августа в Москве встрече со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Именно после нее стало известно, что Путин посетит США. Визит состоялся 15 августа. Вторая серия телефонных контактов с коллегами у Путина была уже после поездки на Аляску, 17–20 августа. Тогда Путин вновь поговорил с Моди, Мирзиеевым, Лукашенко и другими иностранными лидерами, проинформировав их об итогах встречи на Аляске.

С Си Цзиньпином они успели их кратко обсудить на торжественном ужине 31 августа. Путин вновь подчеркнул: чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности. Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что подробно о российско-американских переговорах Путин расскажет Си во время встречи «за чаем» в Пекине сегодня, 2 сентября.

Тема конфликта на Украине поднималась и на двусторонних встречах Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин с Моди на Aurus вместе доехали из международного центра «Мэйцзян», где проходил саммит, до российской резиденции в The Ritz Carlton. Моди выложил совместную фотографию из машины в соцсети X, подписав, что «беседы с ним [Путиным] всегда содержательны». 

Уже подъехав к отелю, они более 40 минут проговорили в машине и уже затем присоединились к членам делегации. Моди на переговорах сказал, что по теме продолжающегося конфликта на Украине они с Путиным постоянно обмениваются мнениями. По его словам, Индия приветствует все недавние усилия для установления мира и надеется, что все стороны подойдут к вопросу конструктивно: «Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира. Это и есть призыв всего человечества».

Печатные угрозы

Буквально за несколько часов до переговоров Путина и Моди издания Axios и India Today со ссылкой на источники сообщили, что США обратились к странам Европы с просьбой принять в отношении Индии санкции, аналогичные американским. США хотят, чтобы Европа ввела дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали США. Дополнительные 25%-ные пошлины США на импорт из Индии вступили в силу 27 августа, в общей сложности ставка для Индии теперь составляет 50%. Американская администрация объясняла эти санкции тем, что Индия закупает нефть у Москвы, тем самым поддерживая спецоперацию на Украине. Президент США Дональд Трамп к вечеру 1 сентября по пекинскому времени написал в соцсети TruthSocial, что США ведет мало бизнеса с Индией, в то время как Индия поставляет им огромные объемы товаров. По его словам, Индия покупает нефть и военную продукцию у России, но мало – у США. Сейчас Индия предложила почти полностью отменить пошлины на американские товары, «но уже поздно», поскольку это надо было сделать много лет назад, написал Трамп.

На встрече же с Эрдоганом Путин поблагодарил президента Турции за «весомый вклад в политико-дипломатические усилия» по урегулированию кризиса на Украине, где прошло три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении некоторых вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – сказал он. Эрдоган в открытой части встречи сказал, что у Турции «есть желание принять вас в нашей стране», это приглашение остается в силе: «И мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране».

Переговоры по Украине для Эрдогана – фактическое подтверждение его тезиса о роли Турции в качестве не регионального, но уже глобального игрока, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По ее словам, положение, в котором оказалась Анкара, уникальное: она сохраняет теплые отношения как со странами Запада, так и с Россией, не присоединяется к санкциям, но также участвует во встречах с лидерами ЕС по вопросам, связанным с Украиной. «Задача турецкого правительства сейчас – сохранить дипломатические достижения на этом треке, что особенно актуально на фоне того, как роль главного миротворца на себя примеряет Дональд Трамп», – добавляет Вернигора. 

При этом отсутствие упоминаний украинского кризиса в декларации саммита ШОС объяснимо: страны глобального Юга стараются дистанцироваться от этой проблемы, тому примером мимолетное упоминание в итоговом документе саммита БРИКС в Казани, замечает эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов (см. материал на стр. 10). При этом то, что Путин уделил значительную часть своих публичных заявлений ситуации вокруг конфликта, также объяснимо динамикой и «таймингом» попыток урегулирования, продолжает он. 

По его словам, оптимизм после встречи на Аляске перешел в «переброс ответственности» на сторону России после встречи лидеров ЕС и Украины с Трампом в Вашингтоне 18 августа. «Несмотря на то что распространившийся после последней вашингтонской встречи нарратив об ответственности Москвы за затягивание конфликта страны Юга воспринимают с определенным скепсисом, все же, очевидно, было решено этот момент перебить и представить российскую точку зрения, что абсолютно логично», – полагает Кортунов.

