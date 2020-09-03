«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»
По словам Миллера, новый проект позволит соединить газотранспортные системы на западе и востоке России. Он создаст базу для развития газификации регионов и новые возможности для экспорта газа в Китай, отметил предправления «Газпрома». Миллер также напомнил о недавно подписанном меморандуме с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. Проектная компания займется подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбором маршрута газопровода.
В мае 2014 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний договор на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость контракта оценивалась примерно в $400 млрд. Поставки с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу «Сила Сибири» начались в конце 2019 г. В 2020 г. контрактом предусмотрены поставки в объеме 5 млрд куб. м. В 2015 г. «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири – 2»).
В сентябре 2019 г. на встрече с Миллером Владимир Путин предложил вернуться к вопросу поставок газа в Китай через Монголию; президент отметил, что китайские партнеры также склоняются к этому варианту. В декабре 2019 г. «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. В конце марта состоялась встреча Путина и Миллера, в ходе которой глава «Газпрома» сообщил о целесообразности и экономической эффективности западного маршрута поставок через Монголию, после чего Путин дал поручение перевести проект в прединвестиционную стадию. Мощность нового экспортного канала может составить до 50 млрд куб. м газа в год, хотя первоначально предполагалось 30 млрд куб. м в год.