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«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

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«Газпром» приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе по случаю дня работника нефтяной и газовой промышленности, передает «Интерфакс».

По словам Миллера, новый проект позволит соединить газотранспортные системы на западе и востоке России. Он создаст базу для развития газификации регионов и новые возможности для экспорта газа в Китай, отметил предправления «Газпрома». Миллер также напомнил о недавно подписанном меморандуме с правительством Монголии о создании совместного предприятия для реализации проекта транзитного газопровода через республику. Проектная компания займется подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) и выбором маршрута газопровода.

В мае 2014 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний договор на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость контракта оценивалась примерно в $400 млрд. Поставки с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу «Сила Сибири» начались в конце 2019 г. В 2020 г. контрактом предусмотрены поставки в объеме 5 млрд куб. м. В 2015 г. «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири – 2»).

В сентябре 2019 г. на встрече с Миллером Владимир Путин предложил вернуться к вопросу поставок газа в Китай через Монголию; президент отметил, что китайские партнеры также склоняются к этому варианту. В декабре 2019 г. «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. В конце марта состоялась встреча Путина и Миллера, в ходе которой глава «Газпрома» сообщил о целесообразности и экономической эффективности западного маршрута поставок через Монголию, после чего Путин дал поручение перевести проект в прединвестиционную стадию. Мощность нового экспортного канала может составить до 50 млрд куб. м газа в год, хотя первоначально предполагалось 30 млрд куб. м в год.

Ранее по теме: «Газпром» и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных