«Газпром» начал проектировать «Силу Сибири – 2»

В сентябре 2019 г. на встрече с Миллером Владимир Путин предложил вернуться к вопросу поставок газа в Китай через Монголию; президент отметил, что китайские партнеры также склоняются к этому варианту. В декабре 2019 г. «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. В конце марта состоялась встреча Путина и Миллера, в ходе которой глава «Газпрома» сообщил о целесообразности и экономической эффективности западного маршрута поставок через Монголию, после чего Путин дал поручение перевести проект в прединвестиционную стадию. Мощность нового экспортного канала может составить до 50 млрд куб. м газа в год, хотя первоначально предполагалось 30 млрд куб. м в год.