«Газпром» и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай

Развитие восточных маршрутов в Китай и другие азиатские страны может являться долгосрочным приоритетом в развитии «Газпрома», так как в этом регионе можно будет увидеть более стремительный рост потребления природного газа в ближайшие десятилетия, считает главный инвестиционный стратег «Открытие брокера» Константин Бушуев. По его мнению, прохождение маршрута нового потенциального газопровода через территорию Монголии может являться формой диверсификации маршрутов. Также за счет проекта может произойти рост потребления газа в самой Монголии, уточняет он. Кроме того, сам по себе проект может иметь дополнительные политические выгоды для России, связывая страны обязательствами по поставкам и транзиту, дополнительно развивая экономику Монголии, считает он. «Но для держателей акций «Газпрома» такой новый проект – повод вновь немного насторожиться, так как очередной рост капитальных затрат может вновь снижать прибыль и дивиденды компании на время строительства», – заключил эксперт.