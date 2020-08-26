«Газпром» и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в Китай

«Газпром» и Монголия создадут СП для проекта строительства газопровода в КитайТЭО может быть готово в начале 2021 году, считают эксперты
«Газпром» стал на шаг ближе к реализации газопровода «Сила Сибири – 2»: во вторник глава компании Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в отношении создания компании специального назначения, сообщил «Газпром». Компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода через территорию Монголии в Китай. Согласно сообщению монгольского информационного агентства «Монцамэ», на следующей неделе будет подписан конфиденциальный договор между «Газпромом» и госкомпанией «Эрдэнэс Монгол», который, по всей видимости, и определит параметры работы спецкомпании.
В мае 2014 г. «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний договор на поставку российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость контракта оценивалась примерно в $400 млрд. Поставки с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу «Сила Сибири» начались в конце 2019 г. В 2020 г. контрактом предусмотрены поставки в объеме 5 млрд куб. м.
А уже в 2015 г. «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири – 2»).
До 50 млрд
кубометров газа в год может составить мощность транзитного газопровода из РФ в Китай через Монголию
Западный маршрут поставок газа в Китай через границу в районе Алтая прорабатывался еще в начале 2010-х гг., затем был фактически заморожен, хотя периодически о нем вспоминали и обсуждали разные варианты, напоминает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Такой маршрут прошел бы через горные массивы, нужно было бы укладывать трубы высокого давления в условиях горной местности (каждая – весом 23–24 т), а на проект могло уйти около 200 000 труб. Это чрезвычайно удорожало проект, но на прокладку трубопровода восточнее, через менее гористую местность Монголии, сначала не хотели соглашаться в Китае, говорит Фролов.
В сентябре 2019 г. на встрече с Миллером Владимир Путин предложил вернуться к вопросу поставок газа в Китай через Монголию; президент отметил, что китайские партнеры также склоняются к этому варианту. В декабре 2019 г. «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. В конце марта состоялась встреча Путина и Миллера, в ходе которой глава «Газпрома» сообщил о целесообразности и экономической эффективности западного маршрута поставок через Монголию, после чего Путин дал поручение перевести проект в предынвестиционную стадию.
В мае 2020 г. Миллер сообщил, что «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2». Он подчеркивал, что в ходе реализации проекта произойдет соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, активная газификация в Восточной Сибири. При этом мощность нового экспортного канала может составить до 50 млрд куб. м газа в год, хотя первоначально предполагалось 30 млрд куб. м в год.
По мнению Фролова, к началу 2021 г. может быть полностью готово ТЭО проекта, а дальнейшее его развитие упирается в подписание контракта с Китаем по строительству «Силы Сибири – 2». «Без контракта с Китаем строительство не начнется, так как Монголия в данном случае может выступить только как транзитер, страна не станет крупным потребителем газа из России, газопровод нужен именно для потребителей КНР», – уточняет он.
Развитие восточных маршрутов в Китай и другие азиатские страны может являться долгосрочным приоритетом в развитии «Газпрома», так как в этом регионе можно будет увидеть более стремительный рост потребления природного газа в ближайшие десятилетия, считает главный инвестиционный стратег «Открытие брокера» Константин Бушуев. По его мнению, прохождение маршрута нового потенциального газопровода через территорию Монголии может являться формой диверсификации маршрутов. Также за счет проекта может произойти рост потребления газа в самой Монголии, уточняет он. Кроме того, сам по себе проект может иметь дополнительные политические выгоды для России, связывая страны обязательствами по поставкам и транзиту, дополнительно развивая экономику Монголии, считает он. «Но для держателей акций «Газпрома» такой новый проект – повод вновь немного насторожиться, так как очередной рост капитальных затрат может вновь снижать прибыль и дивиденды компании на время строительства», – заключил эксперт.