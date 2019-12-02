«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Церемония запуска прошла в режиме телемоста, ее транслировал телеканал «Россия-24».
«Сила Сибири» – самый масштабный инвестпроект «Газпрома» за всю историю компании. Строительство первого экспортного газопровода, ориентированного на рынок КНР, началось в сентябре 2014 г. Этому предшествовало подписание контракта с китайской CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение которых на китайский рынок будет экспортировано более 1 трлн куб. м газа с российских месторождений Восточной Сибири, говорил тогда предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Общая стоимость контракта – около $400 млрд, добавлял он.
Общая стоимость проекта в 2014 г. оценивалась примерно в $55 млрд. Кроме строительства магистрального трубопровода он предусматривает разработку двух месторождений – Чаяндинского (в Якутии) и Ковыктинского (в Иркутской области) с проектным уровнем добычи 25 млрд куб. м в год на каждом. Кроме того, на другом конце трубы, ближе к трансграничному переходу в районе Благовещенска, «Газпром» строит Амурский газоперерабатывающий завод мощностью 42 млрд куб. м в год. Стоимость строительства завода, который будет выделять из поставляемого в КНР газа, этан, пропан, бутан и гелий, оценивается примерно в 950 млрд руб.
По контракту, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Китай до 38 млрд куб. м газа. Но достичь этого уровня предполагается только к 2025 г. Пока к «Силе Сибири» подключено лишь Чаяндинское месторождение, а в эксплуатацию сдан участок трубы от него до Благовещенска (около 2157 км). Технически это позволяет «открыть вентиль», но первые полгода трубопровод будет действовать фактически в режиме пусконаладочных работ, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Как минимум, часть этого времени потребуется для того, чтобы поступающим с российской стороны газом была заполнена труба, принимающая его на китайской стороне.
Наращивать поставки в КНР «Газпром» будет поэтапно. «На сегодня мы можем говорить только о контрактных объемах поставок газа в Китай, потому что следующий год для нас это будет первый опыт, – говорил на прошлой неделе и.о. начальника департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов. – Мы берем минимальные контрактные обязательства от 5-10-15 млрд кубометров на 2020-2021-2022 годы соответственно, то есть 85% от этих объемов, а как будут складываться фактические отборы, наверное, покажет первый год реализации этого проекта».
Для того, чтобы «Сила Сибири» заработала на полную мощность, «Газпрому» надо вывести на проектный уровень добычи Ковыктинское месторождение. Это как раз ождидается в 2025 г. Кроме того, компании потребуется построить еще около 2293 км трубы, в том числе участок Ковыкта – Чаянда.
По оценкам аналитиков, КНР будет самым быстрорастущим в мире рынком газа. В 2018 г. потребление газа в стране выросло на 17,7% до 283 млрд куб. м, а потребность в импорте – почти на треть до 121,3 млрд куб. м (данные BP). По оценкам Международного энергетического агентства, в ближайшие 20 лет Китай обеспечит около 30% роста мировой торговли газом. Кроме планируемого в 2025 г. вывода на полную мощность «Силы Сибири», «Газпром» изучает дополнительные возможности поставок трубопроводного газа в Китай. Кроме того, компания допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.