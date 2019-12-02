«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

По контракту, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Китай до 38 млрд куб. м газа. Но достичь этого уровня предполагается только к 2025 г. Пока к «Силе Сибири» подключено лишь Чаяндинское месторождение, а в эксплуатацию сдан участок трубы от него до Благовещенска (около 2157 км). Технически это позволяет «открыть вентиль», но первые полгода трубопровод будет действовать фактически в режиме пусконаладочных работ, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Как минимум, часть этого времени потребуется для того, чтобы поступающим с российской стороны газом была заполнена труба, принимающая его на китайской стороне.