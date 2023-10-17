Газета
Экономика

Путин: все стороны согласны с проектом газопровода из РФ через Монголию в Китай

Ведомости

Все стороны согласны с проектом газопровода из России через Монголию в Китай. Об это заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в ходе рабочего визита в КНР.

«У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместные с Китайской Народной Республикой. Я имею в виду строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации. Думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», – сообщил Путин.

Путин также добавил, что товарооборот между Россией и Монголией в 2022 г. вырос на 40%.

В ответной речи Хурэлсух пригласил российского лидера посетить Монголию. Он также отметил, что развитие отношений с Россией является приоритетом внешней политики страны.

«Мы на протяжении всей истории с теплотой относились к России», – добавил лидер Монголии.

В марте 2023 г. Россия и Китай согласовали практически все параметры по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет из России в Китай. Проект предполагает транзит через Монголию и строительство на территории страны газопровода «Союз Восток». Максимальная мощность «Силы Сибири – 2» составит 50 млрд куб. м. По словам вице-премьера Александра Новака, газопровод может стать для России заменой «Северного потока – 2».

Газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее в КНР. Поставки российского газа в Китай по нему в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных