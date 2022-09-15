Новак: «Сила Сибири — 2» может стать для России заменой «Северного потока — 2»

Ранее сегодня Новак также сообщил, что договоренности по «Силе Сибири — 2» должны быть достигнуты в ближайшее время. Он отметил, что в этом году объемы поставок газа по «Силе Сибири — 1» ожидаются на уровне 20 млрд куб. м. Вице-премьер также уточнил, что в настоящее время растет потребление Китаем как сжиженного природного газа, так и трубопроводного.