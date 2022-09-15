Газета
Бизнес

Новак: «Сила Сибири — 2» может стать для России заменой «Северного потока — 2»

Ведомости

Газопровод «Сила Сибири — 2» может фактически заменить для России «Северный поток — 2», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой показали в эфире «России 1».

Журналист из кремлевского пула Павел Зарубин поинтересовался у Новака, может ли «Сила Сибири — 2» стать заменой «Северному потоку — 2». 

«Ну, фактически — да», — ответил Новак на вопрос ведущего (цитата по ТАСС). Вице-премьер уточнил, что газопровод позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м российского газа в год. 

Ранее сегодня Новак также сообщил, что договоренности по «Силе Сибири — 2» должны быть достигнуты в ближайшее время. Он отметил, что в этом году объемы поставок газа по «Силе Сибири — 1» ожидаются на уровне 20 млрд куб. м. Вице-премьер также уточнил, что в настоящее время растет потребление Китаем как сжиженного природного газа, так и трубопроводного.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума рассказал, что Россия и Китай согласовали основные параметры поставок газа в Китай через Монголию. Речь идет о строительстве газопровода «Союз Восток», который протянется из России в Китай через территорию Монголии. 

«Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и обеспечит объем поставок российского газа в Китай на уровне 50 млрд куб. м в год. Начало строительство запланировано на 2024 г. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин: доля расчетов в национальных валютах с Китаем выросла в I квартале до 27,5%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных