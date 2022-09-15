Новак: «Сила Сибири — 2» может стать для России заменой «Северного потока — 2»
Газопровод «Сила Сибири — 2» может фактически заменить для России «Северный поток — 2», сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой показали в эфире «России 1».
Журналист из кремлевского пула Павел Зарубин поинтересовался у Новака, может ли «Сила Сибири — 2» стать заменой «Северному потоку — 2».
«Ну, фактически — да», — ответил Новак на вопрос ведущего (цитата по ТАСС). Вице-премьер уточнил, что газопровод позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м российского газа в год.
Ранее сегодня Новак также сообщил, что договоренности по «Силе Сибири — 2» должны быть достигнуты в ближайшее время. Он отметил, что в этом году объемы поставок газа по «Силе Сибири — 1» ожидаются на уровне 20 млрд куб. м. Вице-премьер также уточнил, что в настоящее время растет потребление Китаем как сжиженного природного газа, так и трубопроводного.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума рассказал, что Россия и Китай согласовали основные параметры поставок газа в Китай через Монголию. Речь идет о строительстве газопровода «Союз Восток», который протянется из России в Китай через территорию Монголии.
«Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и обеспечит объем поставок российского газа в Китай на уровне 50 млрд куб. м в год. Начало строительство запланировано на 2024 г.
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