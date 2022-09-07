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Путин заявил о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию

Ведомости

Россия и Китай согласовали основные параметры поставок газа в Китай через Монголию, в том числе цены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.

«Насколько я понял, экономоператоры между собой договорились. Все считают, что один из маршрутов может быть проложен через территорию Монголии. Все основные параметры этой сделки в целом согласованы. Даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто, наши китайские друзья — сложные переговорщики», – рассказал он.

Путин также подчеркнул, что Монголия является дружественной и стабильной в политическом плане страной. В ходе встречи с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ российский президент отметил, что «Роснефть» договорилась о расширении сотрудничества с властями страны, вопросы поставок нефтепродуктов согласованы.

«Газпром» и правительство Монголии в конце февраля перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток», который протянется из России в Китай через территорию республики. Газопровод станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Начало строительных работ по проекту запланировано на 2024 г. Протяженность газопровода на монгольском участке составит около 960 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Ожидается, что экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных