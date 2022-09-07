Путин заявил о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию

«Газпром» и правительство Монголии в конце февраля перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток», который протянется из России в Китай через территорию республики. Газопровод станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Начало строительных работ по проекту запланировано на 2024 г. Протяженность газопровода на монгольском участке составит около 960 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Ожидается, что экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.