«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани
«Новый механизм оплаты – это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В пресс-службе компании также сообщили, что отдельное внимание стороны уделили газопроводу «Сила Сибири – 2» в России и газопроводу «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы.
«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири», — отметили в пресс-службе.
В июне «Газпром» и CNPC подписали техсоглашение о поставках газа. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видео-конференц-связи. «В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», – говорится в сообщении «Газпрома».
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