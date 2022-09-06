«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

В июне «Газпром» и CNPC подписали техсоглашение о поставках газа. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видео-конференц-связи. «В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», – говорится в сообщении «Газпрома».