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«Газпром» и CNPC подписали соглашение о поставках газа за рубли и юани

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«Газпром» и китайская нефтегазовая компания CNPC подписали соглашение по переходу расчетов за поставки газа в Китай в рубли и юани, передает пресс-служба российской компании.

«Новый механизм оплаты – это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В пресс-службе компании также сообщили, что отдельное внимание стороны уделили газопроводу «Сила Сибири – 2» в России и газопроводу «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы.

«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири», — отметили в пресс-службе.

В июне «Газпром» и CNPC подписали техсоглашение о поставках газа. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видео-конференц-связи. «В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», – говорится в сообщении «Газпрома».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных