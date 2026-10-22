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Путин передал памятный знак Российского театрального общества в музей Бахрушина

Сергей Пахомов
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин передал в музей Бахрушина памятный знак Российского театрального общества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Памятный знак, врученный на торжественном собрании в Большом театре, президент передал в музей Бахрушина», – говорится в сообщении.

Театральный музей имени А. А. Бахрушина – это крупнейший в мире музей театрального искусства. Его коллекция насчитывает более 1,5 млн экспонатов, среди которых театральные костюмы, эскизы декораций, редкие фотографии, рукописи, афиши и личные вещи деятелей культуры

22 октября российский лидер посетил торжественное собрание, посвященное десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. В ходе своего выступления российский лидер сообщил, что  в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира. 

В этот же день председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что организацию переименуют в Российское театральное сообщество. Также он представил новый состав секретариата и новый устав. В состав вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а устав теперь предусматривает большую централизацию региональных отделений.

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