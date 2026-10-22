Путин передал памятный знак Российского театрального общества в музей Бахрушина
Президент России Владимир Путин передал в музей Бахрушина памятный знак Российского театрального общества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Памятный знак, врученный на торжественном собрании в Большом театре, президент передал в музей Бахрушина», – говорится в сообщении.
Театральный музей имени А. А. Бахрушина – это крупнейший в мире музей театрального искусства. Его коллекция насчитывает более 1,5 млн экспонатов, среди которых театральные костюмы, эскизы декораций, редкие фотографии, рукописи, афиши и личные вещи деятелей культуры
22 октября российский лидер посетил торжественное собрание, посвященное десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. В ходе своего выступления российский лидер сообщил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира.
В этот же день председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что организацию переименуют в Российское театральное сообщество. Также он представил новый состав секретариата и новый устав. В состав вошел директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а устав теперь предусматривает большую централизацию региональных отделений.