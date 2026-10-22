Путин передал памятный знак Российского театрального общества в музей Бахрушина

22 октября российский лидер посетил торжественное собрание, посвященное десятому съезду и 150-летию Союза театральных деятелей. В ходе своего выступления российский лидер сообщил, что в настоящий момент государство поддерживает более 600 российских театров. Он добавил, что такого нет ни в одной стране мира.