«Газпром» и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток»
Компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода, говорится в сообщении. В частности, документ предусматривает привлечение монгольских компаний для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий.
Кроме того, подписан план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» на 2022-2024 гг.
«Работа по проекту газопровода "Союз Восток" активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию», – сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом.
25 января стороны утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода. Тогда сообщалось, что «Газпром» и Монголия планируют совместно провести инженерные изыскания и проектирование объектов магистрали в 2022 и 2023 гг.
Газопровод «Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Начало строительных работ по проекту запланировано на 2024 г. Протяженность газопровода на монгольском участке составит около 960 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Ожидается, что экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.