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«Газпром» и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток»

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«Газпром» и правительство Монголии перешли к стадии проектирования газопровода «Союз Восток», который протянется из России в Китай через территорию республики. Об этом сообщает пресс-служба российского газового холдинга.

Компания специального назначения «Газопровод Союз Восток» и «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода, говорится в сообщении. В частности, документ предусматривает привлечение монгольских компаний для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий.

Кроме того, подписан план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» на 2022-2024 гг.

«Работа по проекту газопровода "Союз Восток" активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию», – сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом.

25 января стороны утвердили технико-экономическое обоснование проекта строительства газопровода. Тогда сообщалось, что «Газпром» и Монголия планируют совместно провести инженерные изыскания и проектирование объектов магистрали в 2022 и 2023 гг.

Газопровод «Союз Восток» станет продолжением проектируемого российского газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай. Начало строительных работ по проекту запланировано на 2024 г. Протяженность газопровода на монгольском участке составит около 960 км, диаметр труб — 1400 мм, предполагается пять компрессорных станций. Ожидается, что экспортная мощность «Силы Сибири — 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных