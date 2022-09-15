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Экономика

Путин: доля расчетов в национальных валютах с Китаем выросла в I квартале до 27,5%

Ведомости

Лидеры Россия, Китая и Монголии провели трехстороннюю встречу в Самарканде. Президент России Владимир Путин в начале встречи заявил, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала 2022 года доля расчетов в национальных валютах выросла до 27,5%, передает корреспондент «Ведомостей».

Путин подчеркнул важность расширения совместной транспортно-логистической инфраструктуры, чтобы увеличить объем трансграничных грузоперевозок: «Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем».

По словам Путина, на российско-монгольской границе будет реконструирован пункт пропуска Наушки для увеличения возможностей транзита до 15 млн тонн грузов к 2025 г. Президент также подчеркнул важность взаимодействия с Китаем и Монголией в сфере энергетики, в частности, строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.

По словам Путина, эта тема обсуждалась с делегациями Китая и Монголии на Восточном экономическом форуме неделю назад. «Газпром» завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами, добавил глава российского государства.

Как ранее заявлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, этот газопровод станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2». Он позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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