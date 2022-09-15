Путин: доля расчетов в национальных валютах с Китаем выросла в I квартале до 27,5%
Лидеры Россия, Китая и Монголии провели трехстороннюю встречу в Самарканде. Президент России Владимир Путин в начале встречи заявил, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала 2022 года доля расчетов в национальных валютах выросла до 27,5%, передает корреспондент «Ведомостей».
Путин подчеркнул важность расширения совместной транспортно-логистической инфраструктуры, чтобы увеличить объем трансграничных грузоперевозок: «Среди важнейших совместных проектов упомяну модернизацию Улан-Баторской железной дороги, которая является важной артерией контейнерных перевозок между Россией, Монголией и Китаем».
По словам Путина, на российско-монгольской границе будет реконструирован пункт пропуска Наушки для увеличения возможностей транзита до 15 млн тонн грузов к 2025 г. Президент также подчеркнул важность взаимодействия с Китаем и Монголией в сфере энергетики, в частности, строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.
По словам Путина, эта тема обсуждалась с делегациями Китая и Монголии на Восточном экономическом форуме неделю назад. «Газпром» завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами, добавил глава российского государства.
Как ранее заявлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, этот газопровод станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2». Он позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай.