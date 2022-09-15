Путин: доля расчетов в национальных валютах с Китаем выросла в I квартале до 27,5%

По словам Путина, на российско-монгольской границе будет реконструирован пункт пропуска Наушки для увеличения возможностей транзита до 15 млн тонн грузов к 2025 г. Президент также подчеркнул важность взаимодействия с Китаем и Монголией в сфере энергетики, в частности, строительство газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.