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Си Цзиньпин: РФ и КНР должны совместно защищать региональную безопасность

Ведомости

Москва и Пекин должны защищать интересы региональной безопасности и интересы развивающихся стран, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимир Путиным.

«(Сторонам) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков», – приводит его слова «РИА Новости».

В ходе этой двусторонней встречи с Си Цзиньпином Путин также заявил, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 г. превысит рекордные $200 млрд. Путин высоко оценил «сбалансированную позицию» Пекина в связи с украинским кризисом. Китайский лидер в свою очередь сказал, что Китай готов вместе с Россией «сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

Первое за три года очное заседание совета глав государств ШОС проходит 15-16 сентября в Самарканде. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности.

Помимо Си Цзиньпина на полях ШОС Путин также намерен встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных