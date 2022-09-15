Си Цзиньпин: РФ и КНР должны совместно защищать региональную безопасность
Москва и Пекин должны защищать интересы региональной безопасности и интересы развивающихся стран, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимир Путиным.
«(Сторонам) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков», – приводит его слова «РИА Новости».
В ходе этой двусторонней встречи с Си Цзиньпином Путин также заявил, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 г. превысит рекордные $200 млрд. Путин высоко оценил «сбалансированную позицию» Пекина в связи с украинским кризисом. Китайский лидер в свою очередь сказал, что Китай готов вместе с Россией «сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
Первое за три года очное заседание совета глав государств ШОС проходит 15-16 сентября в Самарканде. Предполагается, что на нем обсудят несколько вопросов, в том числе связанных с усилением потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укреплением экономических связей, а также вопросы развития транспортной взаимосвязанности.
Помимо Си Цзиньпина на полях ШОС Путин также намерен встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.
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