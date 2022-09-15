Си Цзиньпин: РФ и КНР должны совместно защищать региональную безопасность

В ходе этой двусторонней встречи с Си Цзиньпином Путин также заявил, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 г. превысит рекордные $200 млрд. Путин высоко оценил «сбалансированную позицию» Пекина в связи с украинским кризисом. Китайский лидер в свою очередь сказал, что Китай готов вместе с Россией «сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».