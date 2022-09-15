В США задумались о превентивных санкциях против Китая

США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от военной операции по возвращению Тайваня под свой контроль. Тайбэй требует разработки таких же санкций от ЕС, сообщило Reuters 14 сентября. По данным агентства, идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых Западом против Пекина, ограничив торговлю с Китаем и инвестиции на его территории в чувствительные технологии: производство чипов и отдельных видов телекоммуникационного оборудования. По словам собеседников Reuters, обсуждение такого сценария началось в Вашингтоне в конце февраля, после начала Россией специальной военной операции на Украине. И продолжилось после реакции КНР на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.