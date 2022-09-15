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В США задумались о превентивных санкциях против Китая

Они должны помешать атаке на Тайвань
Илья Лакстыгал
Технически США могут ввести превентивные санкции в связи с предполагаемым вторжением КНР на Тайвань, юридические возможности уже есть / AP

США рассматривают варианты пакета санкций против Китая, чтобы удержать его от военной операции по возвращению Тайваня под свой контроль. Тайбэй требует разработки таких же санкций от ЕС, сообщило Reuters 14 сентября. По данным агентства, идея состоит в том, чтобы ввести санкции сверх мер, уже принятых Западом против Пекина, ограничив торговлю с Китаем и инвестиции на его территории в чувствительные технологии: производство чипов и отдельных видов телекоммуникационного оборудования. По словам собеседников Reuters, обсуждение такого сценария началось в Вашингтоне в конце февраля, после начала Россией специальной военной операции на Украине. И продолжилось после реакции КНР на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа.

Пресс-секретарь МИД КНР, комментируя информацию агентства, предостерег от недооценки возможностей и воли Пекина «в защите национального суверенитета, территориальной целостности и реализации воссоединения родины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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