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Орбан и Вучич заявили о планах вернуться в политику

Филипп Иванов
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и экс-президент Сербии Александр Вучич встретились под Белградом и намекнули, что планируют вернуться в политику. Об этом они заявили в совместном видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сербского политика.

«Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата, и мы хорошо проведем время в доме моего отца рядом с Белградом», – сказал Вучич.

Орбан поблагодарил Вучича за гостеприимство, отметив, что Сербия и Венгрия всегда были друзьями, особенно в сложный период. «Надеюсь, что у сербов и Сербии будет все хорошо в будущем», – сказал он.

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На видеоролике оба политика говорят на английском языке и стоят возле иконы Николая Чудотворца. Вучич вначале напомнил, что он и Орбан недавно проиграли выборы, но при этом они не потеряли достоинство, гордость и веру. В конце ролика Вучич говорит: «Мы вернемся».

Вучич ранее признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на парламентских выборах 25 октября и победу движения «Студенческий список». Исполняющая обязанности президента Ана Брнабич призвала «Студенческий список» начать формировать новые органы власти и напомнила, что по закону до 27 ноября необходимо назначить дату выборов президента.

В апреле 2026 г. партия Орбана «Фидес» проиграла парламентские выборы в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра. Орбан поздравил победителей и заявил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.

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