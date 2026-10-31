Туск выступит с речью на фоне конституционного кризиса в Польше

30 октября судья конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон, а в трибунал поступили пять ходатайств о лишении председателя КТ Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского судейской неприкосновенности.