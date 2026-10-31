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Туск выступит с речью на фоне конституционного кризиса в Польше

Анна Суслова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск 31 октября выступит с обращением на фоне конституционного кризиса в стране. Об этом сообщила канцелярия премьера Польши в соцсети Х.

«В 20:00 [22:00 мск] премьер-министр Дональд Туск выступит с речью», – сказано в сообщении.

30 октября судья конституционного трибунала (КТ) Польши Анна Корвин-Пиотровская издала два постановления о приостановке полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя и вице-председателя, сроком на один месяц. Корвин-Пиотровская заявила, что теперь сама управляет судебным органом, сославшись на соответствующий закон, а в трибунал поступили пять ходатайств о лишении председателя КТ Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского судейской неприкосновенности.

В тот же день на странице трибунала в X появилось заявление Свенчковского, в котором действия прокуратуры и избранных сеймом судей были названы государственным переворотом.

31 октября президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг КТ.

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