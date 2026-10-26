Как изменится Сербия после сенсационной победы оппозиции

Как изменится Сербия после сенсационной победы оппозицииКампания в республике носила референдумный характер, и Александр Вучич проиграл
На досрочных выборах в Сербии победу неожиданно одержал сформированный за полтора месяца до голосования оппозиционный блок «Студенческий список». После обработки почти 100% бюллетеней он набрал более 52% голосов избирателей и может рассчитывать на 140 мандатов в народной скупщине – однопалатном парламенте на 250 мест. Это дает оппозиции возможность сформировать однопартийное правительство. Правящая с 2012 г. СПП получила 39%, что предварительно соответствует 103 мандатам.
Возглавляющий «Студенческий список» Илия Срданович в интервью местному телеканалу Vijesti заявил, что после победы оппозиции СПП «отправилась на свалку истории». Теперь, по его словам, новая власть начнет работать на благо Сербии и поддерживать хорошие отношения как с соседями по региону, так и со всем международным сообществом.
До того как дебютировать в сербской политике, Срданович работал кардиологом и профессором медицинского факультета в Нови-Саде. Он публично поддержал антиправительственные протесты молодежи, спровоцированные обрушением навеса железнодорожного вокзала в этом городе в ноябре 2024 г., в результате чего погибло 16 человек. В сам «Студенческий список» вошли преимущественно профессора университетов, юристы, представители интеллигенции и фермеры.
Другой представитель «Студенческого списка» – Йово Бакич в интервью RT Balkan заверил, что новое правительство не станет вводить антироссийские санкции, поскольку «сербы уважают Россию как великую державу и исторически важного для Сербии партнера». Он добавил, что Белград продолжит закупать у России энергоресурсы, несмотря на давление со стороны ЕС.
Старейшая в республике Социалистическая партия Сербии (СПС) заручилась поддержкой 2% избирателей. В результате основанная еще первым президентом постсоциалистической Югославии Слободаном Милошевичем партия впервые с 1990 г. не преодолела проходной барьер, установленный на уровне 3%. Семь мандатов распределили между собой по квоте представители национальных меньшинств в лице венгров, албанцев и босняков. Явка составила 68,8%, сообщила Региональная избирательная комиссия республики. Показатель стал рекордным с 1990-х гг.
После окончания голосования «Студенческий список» поздравили с победой председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Также они пообещали помочь властям Сербии провести ряд реформ. Кроме того, успехов «Студенческому списку» пожелали власти Черногории, Венгрии, Румынии, а также Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что новое правительство в Сербии продолжит развивать отношения с Россией, так как двусторонние связи, по его словам, отвечают интересам обеих сторон. Кроме того, Песков отметил вклад Вучича в укрепление российско-сербского сотрудничества. Продолжить сотрудничество с Белградом также пожелали власти Украины и Китая.
Вучич признал поражение своей партии спустя пару часов после закрытия избирательных участков вечером 25 октября, не дождавшись оглашения официальных итогов голосования. На пресс-конференции он назвал победу оппозиции «подтверждением революции», результатом вмешательства различных европейских государств, а также «американского глубинного государства», выступающего против президента США Дональда Трампа. Экс-глава Сербии предположил, что новая власть весной следующего года введет санкции против России, как того требует руководство Евросоюза (ЕС).
Бывший президент Сербии Борис Тадич в эфире местного телеканала N1 сказал, что ждал поражения Вучича 14 лет, и предположил, что после выборов СПП распадется, поскольку эта партия, по его мнению, зависит от капитала всего лишь нескольких человек. «Те, кто называл всю оппозицию и журналистов независимых СМИ отбросами, усташами (хорватская фашистская организация в период Второй мировой войны. – «Ведомости») и негодяями, сами оказались отбросами. Это не значит, что нам нужно мстить, но навести порядок в стране мы должны», – заявил политик.
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в народную скупщину в начале сентября 2026 г. В том же месяце он сложил с себя полномочия президента, должность которого занимал с 2017 г., чтобы иметь возможность возглавить список СПП на выборах парламента.
Кампания в Сербии носила референдумный характер, поскольку избиратели голосовали за действующую власть либо за протестную силу, заметил основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. По его мнению, победа оппозиции не приведет к быстрым переменам в стране. «Конечно, не стоит ждать введения санкций Белградом против России в ближайшее время. Впрочем, многое будет зависеть от того, кто займет пост премьер-министра, а также президента», – рассуждает политолог.
Сербия вступает в новую и бурную эпоху перемен – как во внутренней, так и во внешней политике, считает политолог Дарко Тодоровски. При этом остается вопрос, попытается ли новое правительство интегрировать сербскую диаспору в социально-экономическую жизнь страны, учитывая значительную поддержку оппозиции со стороны проживающих за рубежом сербов, говорит эксперт. «Платформа «Студенческий список» – не политическая партия в классическом понимании, а движение, куда вступили все недовольные политикой Вучича. Пока не ясно, сможет ли оно сохранить единство, учитывая идеологическую разношерстность его членов», – добавил он.
По прогнозам Тодоровски, направление деятельности нового правительства станет понятным лишь через 3–6 месяцев. Но если власти смогут решить накопившиеся проблемы в первый год своего правления, революционный импульс может распространиться и на соседние балканские государства, допустил эксперт.
По его мнению, в первый год внешнеполитический вектор Сербии при новом правительстве не претерпит значительных изменений. С одной стороны, Белград продолжит политику балансирования между центрами силы, пусть и с некоторыми нюансами, и сохранит хорошие отношения с Москвой. С другой – правительство сохранит курс на сближение с ЕС без ущерба для сербских интересов, полагает политолог.