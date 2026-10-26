Как изменится Сербия после сенсационной победы оппозиции

Бывший президент Сербии Борис Тадич в эфире местного телеканала N1 сказал, что ждал поражения Вучича 14 лет, и предположил, что после выборов СПП распадется, поскольку эта партия, по его мнению, зависит от капитала всего лишь нескольких человек. «Те, кто называл всю оппозицию и журналистов независимых СМИ отбросами, усташами (хорватская фашистская организация в период Второй мировой войны. – «Ведомости») и негодяями, сами оказались отбросами. Это не значит, что нам нужно мстить, но навести порядок в стране мы должны», – заявил политик.