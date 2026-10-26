Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ

В сообщении говорится, что Пезешкиан прибыл «несколько минут назад». В ходе визита в Москву иранский лидер также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также с главами государств, участвующими в мероприятии. Стороны также обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества.