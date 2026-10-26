Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сказано на сайте главы исламской республики.
В сообщении говорится, что Пезешкиан прибыл «несколько минут назад». В ходе визита в Москву иранский лидер также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также с главами государств, участвующими в мероприятии. Стороны также обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества.
19 октября Пезешкиан сообщил, что планирует посетить саммит ФСЭГ. Он отметил, что Тегеран признателен Путину и российским властям за ту сильную позицию, которую РФ демонстрирует в связи с последними событиями.
24 октября посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что Пезешкиан посетит Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа. Он добавил, что глава Ирана обсудит с Путиным вопросы международного транспортного коридора «Север – Юг», энергетической и продовольственной безопасности, а также развитие торговых отношений.
Восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа пройдет в Москве с 25 по 27 октября.