В центре Москвы могут ограничить работу мобильного интернета 27–29 октября

В центре Москвы могут ограничить работу мобильного интернета 27–29 октябряОб этом предупредили в Минцифры
Ограничения могут ввести 27–28 октября – с 11:30 мск и 29 октября – с 9:30 мск. В ведомстве пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита «Россия – Африка».
При этом голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Ограничения также не затронут наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, включенные в «белый список».
До этого аналогичные ограничения вводились в Москве в преддверии празднования Дня Победы. 4 мая операторы «большой четверки» предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом и SMS в столице и Подмосковье с 5 по 9 мая.
Ограничения начали действовать около 8:00 мск 5 мая. Жители столицы сообщали о проблемах с доступом к банковским приложениям и сервисам доставки, а также с заказом такси. Некоторые водители предпочитали работать за пределами МКАД, где сохранялась связь, либо подбирать пассажиров непосредственно на улицах. В 12:30 мск Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве. Ведомство также сообщило, что при повторном введении ограничений операторы будут заранее предупреждать абонентов.