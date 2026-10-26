В центре Москвы могут ограничить работу мобильного интернета 27–29 октября

Ограничения начали действовать около 8:00 мск 5 мая. Жители столицы сообщали о проблемах с доступом к банковским приложениям и сервисам доставки, а также с заказом такси. Некоторые водители предпочитали работать за пределами МКАД, где сохранялась связь, либо подбирать пассажиров непосредственно на улицах. В 12:30 мск Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве. Ведомство также сообщило, что при повторном введении ограничений операторы будут заранее предупреждать абонентов.