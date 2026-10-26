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В центре Москвы могут ограничить работу мобильного интернета 27–29 октября

Об этом предупредили в Минцифры
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Москве с 27 по 29 октября возможны временные ограничения мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Ограничения могут ввести 27–28 октября – с 11:30 мск и 29 октября – с 9:30 мск. В ведомстве пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита «Россия – Африка».

При этом голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Ограничения также не затронут наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, включенные в «белый список».

До этого аналогичные ограничения вводились в Москве в преддверии празднования Дня Победы. 4 мая операторы «большой четверки» предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом и SMS в столице и Подмосковье с 5 по 9 мая.

Ограничения начали действовать около 8:00 мск 5 мая. Жители столицы сообщали о проблемах с доступом к банковским приложениям и сервисам доставки, а также с заказом такси. Некоторые водители предпочитали работать за пределами МКАД, где сохранялась связь, либо подбирать пассажиров непосредственно на улицах. В 12:30 мск Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве. Ведомство также сообщило, что при повторном введении ограничений операторы будут заранее предупреждать абонентов.

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