Операторы предупредили москвичей о новых ограничениях мобильного интернета

Операторы предупредили москвичей о новых ограничениях мобильного интернетаВ прошлый раз перебои со связью в столице наблюдались 5 мая
Операторы связи вновь начали предупреждать жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни на фоне подготовки праздничных мероприятий. Соответствующие уведомления получили абоненты T2 и «Ростелекома», убедились журналисты «Ведомостей».
«В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета», – говорится в сообщении T2. Отмечается, что это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности сетей оператора.
Похожее предупреждение распространил «Ростелеком». «Ограничения продлятся до 9 мая включительно», – указано в рассылке. Компания рекомендовала абонентам в период ограничений использовать сети Wi-Fi.
В T2 «Ведомостям» подтвердили рассылку уведомлений, в «Билайне» отказались от комментариев.
4 мая операторы «большой четверки» сообщали о возможных перебоях с мобильным интернетом и SMS в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая.
Ограничения начали действовать примерно в 8:00 5 мая. Во время действия ограничений люди жаловались на невозможность пользоваться банковскими приложениями или доставкой. Горожане не могли дождаться заказанных машин, а водители предпочитали работать за МКАД, где был доступ к связи, либо подбирали пассажиров на улице.
В 12:30 Минцифры заявило, что временные блокировки мобильного интернета в столице завершены. В ведомстве отмечали, что операторы будут заранее уведомлять пользователей в случае повторного введения ограничений.
Министерство также сообщало о согласовании с правоохранительными органами механизма оперативного открытия «белого списка» сайтов на время отключения мобильного интернета. Речь шла о работе социально значимых ресурсов. О его запуске обещали сообщить дополнительно после получения необходимых разрешений. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что цифровые ограничения действуют из соображений безопасности.