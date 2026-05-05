Что известно об атаках беспилотников по России и отключениях интернета

Что известно об атаках беспилотников по России и отключениях интернетаРоссийские силы ПВО сбили 289 БПЛА, атакованы Чебоксары и Ленобласть
Операторы связи предупредили абонентов об ограничениях в работе мобильной связи в период майских праздников на фоне атак беспилотников и усиления мер безопасности в ряде регионов России.
«Ведомости» собрали все, что известно об отключениях интернета, а также об атаках по стране 5 мая.
Отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге
4 мая операторы начали рассылать абонентам уведомления о возможных перебоях в работе связи. В частности, «Билайн» сообщил об отключении мобильного интернета и ограничениях на отправку и получение SMS в Москве и Московской области с 5 по 9 мая. Аналогичные уведомления получили абоненты МТС, Yota, «Мегафона» и Т2.
В сообщениях МТС отмечается, что на фоне ограничений могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Пользователям рекомендовано подключаться к Wi-Fi для доступа в интернет, а также использовать функцию VoLTE для голосовой связи. В Т2 подчеркнули, что ограничения «не зависят от оператора и работоспособности сети».
По данным сервисов «Сбой.рф» и Downdetector, отключения мобильного интернета уже фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сервисам и отсутствием связи.
Минцифры сообщило, что согласовывает с правоохранителями возможность оперативного открытия «белого списка» сайтов в Москве на время отключения мобильного интернета. В перечень могут быть включены социально значимые сайты.
В 12:21 ведомство сообщило, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. «Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», – говорится в сообщении. Минцифры заверило, что операторы предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве.
Кто предупредил о сбоях в работе
В «Сбере» сообщили, что клиенты могут столкнуться с трудностями при входе в «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» из-за ограничений мобильного интернета и SMS. В компании отметили, что коды подтверждения будут сохраняться в истории уведомлений приложения и станут доступны при подключении к Wi-Fi. Для входа в «Сбербизнес» пользователям рекомендовано заранее настроить авторизацию по ПИН-коду или использовать вход по QR-коду.
Кроме того, сервисы доставки «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда» и «Деливери» временно приостановили работу в столице из-за перебоев в работе связи, сообщила «Ведомостям» пресс-служба «Яндекса». Компания рекомендовала оформить заказ позднее, когда работа сервисов восстановится.
Какие регионы были атакованы беспилотниками
По данным Минобороны РФ, в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного типа.
Атаки отражались с 20:00 мск 4 мая до 7:00 мск 5 мая над рядом регионов, включая Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Тверскую, Тульскую, Рязанскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также Московский регион, Крым, Татарстан, Краснодарский край и акваторию Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 7:54 мск, что дежурные силы ПВО дополнительно сбили три беспилотника, летевших в сторону столицы.
В Чебоксарах в результате атаки беспилотников есть погибшие и пострадавшие, сообщил СК. Один из раненых находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщал глава Чувашии Олег Николаев. Также в городе в результате атаки был поврежден многоквартирный дом, медики следят за состоянием пострадавших, сообщал премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь было ликвидировано 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атака БПЛА привела к возгоранию нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал в социальных сетях, что в ночь на 5 мая над регионом уничтожили 10 украинских беспилотников. По словам Слюсаря, в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района эвакуированы жители одной из квартир дома.
Кроме того, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые был введен режим ракетной опасности. Он действовал с 2:44 до 3:24 мск. Глава региона Руслан Кухарук рекомендовал жителям укрыться и не покидать безопасные места до отмены сигнала тревоги.
Минобороны РФ также сообщило, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго». По данным ведомства, также были уничтожены девять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда системы HIMARS и 601 беспилотник.
Ограничения в работе аэропортов
На фоне ситуации Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов для обеспечения безопасности полетов.
В 06:29 мск ограничения были введены в аэропортах Бугульмы, Оренбурга и Уфы. В 06:51 мск ограничения распространились на аэропорт Чебоксар. В 08:44 мск ограничения ввели в аэропорту Челябинска («Баландино»). В 10:53 мск аналогичные меры были приняты в московском аэропорту «Внуково», а в 11:01 мск – в аэропорту Ижевска.
Временные ограничения введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» были введены в 11:25.