Что известно об атаках беспилотников по России и отключениях интернета

В «Сбере» сообщили, что клиенты могут столкнуться с трудностями при входе в «Сбербанк онлайн» и «Сбербизнес» из-за ограничений мобильного интернета и SMS. В компании отметили, что коды подтверждения будут сохраняться в истории уведомлений приложения и станут доступны при подключении к Wi-Fi. Для входа в «Сбербизнес» пользователям рекомендовано заранее настроить авторизацию по ПИН-коду или использовать вход по QR-коду.