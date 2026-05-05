Беспилотники ВСУ атаковали завод КИНЕФ в Ленобласти

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. Воздушные цели были также поражены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, а также в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.