Главная / Политика /

Беспилотники ВСУ атаковали завод КИНЕФ в Ленобласти

В Ленинградской области за ночь было ликвидировано 29 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Атака БПЛА привела к возгоранию нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«По актуализированной информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА противника», – написал в своем Теlegram-канале Дрозденко. Он уточнил, что пожар на промзоне уже локализован, завершаются работы по тушению.

По словам губернатора Ленинградской области, основной целью противника был КИНЕФ, жертв вследствие атаки нет.

По данным Минобороны, всего за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями. Воздушные цели были также поражены в Московском регионе, Крыму и Татарстане, а также в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в направлении Москвы.

Минздрав Чувашии сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары пострадали три человека.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь написал в социальных сетях, что в ночь на 5 мая над регионом уничтожили 10 украинских беспилотников. По словам Слюсаря, в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Пострадавших нет, повреждены кровля, окна дома и ограждение участка.

